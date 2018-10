Video: Karta sa obrátila. Duel medzi žabou a hadom mal nečakaného víťaza

Video, ktoré sa chystáte pozrieť, búra predsudky o tom, že had je nepremožiteľný zabijak v ríši živočíchov. Väčšinou to býva tak, že práve tento plaz na jeden hlt pohltí drobnejšie stvorenie, akým môže byť aj žaba, vták alebo jašterica. Tento raz to ale bolo naopak.

Pri potýčke s nejedovatým hadom mala žaba navrch, a podarilo sa jej prehltnúť ho takmer celého. Na rozdiel od tráviaceho traktu plazov žaba nemala v žalúdku toľko priestoru, aby doň uskladnila celého hada, a tak jej napokon napadlo, že asi nie je až taký dobrý nápad prehltnúť ho naraz. Nakoniec ho ešte živého vypľula, a každý z dvojice zúčastnených pokračoval vlastnou cestou.

Tento súboj nemal žiadneho víťaza