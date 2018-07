Na železniciach minulý týždeň zahynuli dve osoby

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali uplynulý 29. týždeň dve zrážky vlaku s civilnou osobou, obe boli smrteľné. Prvá sa stala v úseku Bratislava-Rača – odbočka Vinohrady, kde vlak zrazil muža. Druhá zrážka sa stala v železničnej stanici Trenčín-Zlatovce, kde polícia oznámila, že pri koľaji sa nachádza neznámym vlakom usmrtený muž, tento prípad vyšetruje naďalej polícia.

Počas 29. týždňa došlo na železničných priecestiach v správe ŽSR k jednej zrážke vlaku s cestným vozidlom. Stalo sa to v piatok (20.7.) vo večerných hodinách v úseku Čadca – Čadca štátna hranica, kde osobný vlak narazil na železničnom priecestí so svetelnou signalizáciou do traktora, pri zrážke zahynula spolujazdkyňa. Železničné priecestie bolo v čase nehody plne funkčné a železničná doprava bola v dôsledku tejto nehody úplne prerušená od 20.50 h do 23.15 h.

ŽSR neustále apelujú, že pred železničným priecestím si musia počínať vodiči vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť. Na priecestiach označených dopravnou značkou „Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby nezasahoval do priechodného prierezu koľaje, kde by vozidlo mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať cez integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS potom vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože o krátku chvíľu vojde na priecestie vlak, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Mimoriadne situácie ŽSR zaznamenali napríklad v Podunajských Biskupiciach, kde pri vchádzaní nákladného vlaku do stanice bola spozorovaná žena, ktorá sedela v koľajisku. Zistilo sa, že bola napadnutá a zranená, RZP ju odviezla do nemocnice.

V úseku Pezinok – výhybňa Svätý Jur zastavil osobný vlak tesne pred osobou ležiacou v koľajisku, vlaková čata dezorientovaného človeka s poranenou hlavou vyviedla z koľajiska a privolaná bola RZP aj polícia.

TASR informovala Ivana Popluhárová z odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR.