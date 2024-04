NDS upozorňuje na uzávery ôsmich tunelov a podjazdu

Ide o tunely Šibenik, Svrčinovec, Poľana, Žilina, Ovčiarsko, Bôrik, Branisko a Považský Chlmec a podjazd Lučivná. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Doprava bude počas ich uzatvorenia presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.

V tuneli Šibenik bude od 3. mája od 22.00 h do 5. mája do 8.00 h uzatvorená ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu. Zároveň od 3. mája od 23.00 h do 5. mája do 9.00 h pravá tunelová rúra v smere na Prešov.

Tunely Svrčinovec a Poľana budú uzatvorené od 3. mája od 20.00 h do 5. mája do 20.00 h.

Tunely Žilina a Ovčiarsko budú uzatvorené od 9. mája od 8.00 h do 12. mája do 20.00 h.

Tunel Bôrik bude uzatvorený na etapy. S uzáverou treba počítať 14. mája od 20.00 h do 15. mája do 6.00 h, od 15. mája od 20.00 h do 16. mája do 6.00 h, od 16. mája od 20.00 h do 17. mája do 6.00 h a takisto od 21. mája od 20.00 h do 22. mája do 6.00 h (rezerva).

Tunel Branisko bude uzatvorený od 17. mája od 00.00 h do 22. mája do 18.00 h.

Tunel Považský Chlmec bude uzatvorený od 23. mája od 12.00 h do 26. mája do 12.00 h.

V podjazde Lučivná bude 22. júna od 8.00 do 18.00 h uzatvorená ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu a následne 23. júna od 8.00 do 18.00 h pravá tunelová rúra v smere na Prešov.