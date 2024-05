Kontinuita ochrany kultúrneho dedičstva z dotácií Ministerstva kultúry je ohrozená

Upozornili na to predstavitelia občianskych združení (OZ), ktoré sa venujú obnove pamiatkových objektov. Poukazujú pri tom na fakt, že doteraz nezasadli hodnotiace komisie, ktoré majú rozhodovať o žiadostiach a pridelení dotácií na tento rok.

Ratibor Mazúr z OZ Zachráňme hrady pripomenul, že žiadosti o dotáciu sa podávajú v závere predchádzajúceho roka, v rámci doterajšej praxe ich v prvom štvrťroku aktuálneho roka odborné komisie zhodnotili a odporučili pridelenie prostriedkov. „Momentálne sa nič nedeje a hrozí tak zastavenie kontinuity pri záchrane mnohých pamiatok,“ upozornil. Stopnutie obnovy bude podľa jeho slov zároveň znamenať aj znehodnotenie doteraz realizovaných prác a investovaných peňazí. O dôvodoch zastaveného hodnotiaceho procesu nemá pritom informácie.

Veľké časové napätie priznal za realizátorov obnovy aj architekt Martin Varga, zastupujúci občianske združenie, renovujúce hrad Uhrovec. Ohrozené je podľa neho reálne čerpanie peňazí, ktoré musia byť využité v tomto roku. „Ak by sa proces rozbehol a peniaze by boli v priebehu pár mesiacov na účtoch žiadateľov, vzhľadom na nevyhnutné procesy verejných obstarávaní hrozí, že s realizáciou bude možné začať v októbri či novembri. To už bude však neskoro na procesy, ako je oprava strechy či riešenie zavlhnutia,“ vysvetlil.

Ľubica Pinčíková z OZ ICOMOS Slovensko, ktoré sa venuje podpore obnovy a ochrany kultúrneho dedičstva, zdôraznila, že dotačný systém Obnovme si svoj dom pomohol tisíckam projektov a patrí aj v medzinárodnom meradle k výnimočným štátnym dotačným programom. „Naším apelom chceme požiadať o pokračovanie tohto projektu, ktorý nám v dobrom závidia v zahraničí,“ uviedla. „Ak sú prípadne výhrady k súčasnej forme dotačnej schémy, je samozrejme na ministerstve, aby prišlo so zmenami, v tomto roku by však reorganizácia zabehnutého systému nebola šťastná,“ skonštatovala. Požiadala tiež o čo najrýchlejšie vybavenie žiadostí.

Upozornila tiež, že dotačný systém Obnovme si svoj dom v rámci jednotlivých podprogramov nepodporuje len realizáciu obnovy konkrétnych objektov kultúrneho dedičstva, ale pomáha i zachovávať dôležitý pamiatkový výskum a taktiež organizovať podujatia, ako napríklad Dni európskeho kultúrneho dedičstva. „Toto každoročné podujatie je takisto ohrozené, keďže nie je isté, či budú na neho v tomto roku peniaze,“ dodala.

V dotačnom programe Obnovme si svoj dom bolo v roku 2023 alokovaných 14,7 milióna eur. Výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v tomto roku vyhlásil rezort kultúry v októbri.

Obnove hradov na Slovensku pomáha aj projekt obnovy kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných. Predseda OZ Zachráňme hrady Ratibor Mazúr v tejto súvislosti informoval, že v týchto dňoch sa úspešne rozbieha aktuálny projekt Ľudia a hrady - krok k sociálnej ekonomike, prostredníctvom ktorého budú môcť realizovať obnovu na 33 chránených pamiatkových objektoch. Ocenil v tejto súvislosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré na úhradu výdavkov súvisiacich s prácou nezamestnaných alokovalo v Európskom sociálnom fonde 12,5 milióna eur na roky 2024-2025.