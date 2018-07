Za nekosenie pozemkov, na ktorých rastie palina a ambrózia, hrozí vysoká pokuta

Informovala o tom Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby v SR.

„Alergiu na ambróziu možno liečiť alergénovou imunoterapiou. No ak je liečba neúspešná, potom už možno potláčať len príznaky. To znamená užívanie liekov po celý život. Preto si treba uvedomiť, že ak necháme ambróziu na vlastnom pozemku nepokosenú, ohrozujeme tým zdravie aj druhých, a to nielen v bezprostrednej blízkosti,“ podotkla Lafférsová.

Ambrózia má podľa jej slov mnohonásobne vyššiu produkciu peľu ako palina. „Jedna rastlina vyprodukuje až niekoľko miliárd peľových zŕn a prahové množstvo pre vyvolanie symptómov je už dvadsať peľových zŕn v kubickom metri vzduchu,“ konkretizovala Lafférsová s tým, že aj z tohto dôvodu alergikov na ambróziu pribúda.

Za invázne rastliny sa podľa zákona považujú nepôvodné druhy, ktorých samovoľné šírenie ohrozuje biologickú rozmanitosť pôvodnej flóry. Momentálne je na zozname inváznych rastlín sedem bylín a štyri dreviny.