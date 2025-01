Následky používania platformy pre dospelých: Neviem sa zamestnať a mám úzkosti, tvrdí žena

Používateľka platformy OnlyFans, 26-ročná Tyler Wilsonová, podľa vlastných slov zarába 12 tisíc dolárov (11 500 eur) mesačne len z predaja explicitných fotografií. V rozhovore, ktorý sprostredkoval denník New York Post, však hovorí o úskaliach takejto práce a odrádza slobodné matky od rozhodnutia, ktoré sama urobila.

K tvorbe ju priviedla nehoda

Wilsonová si založila účet na OnlyFans v roku 2022 po tom, ako sa po autonehode nedokázala vrátiť k svojej predošlej práci v realitách. Ako tvrdí, už po prvom mesiaci mohla vďaka bohatým zárobkom vziať svojho 10-ročného syna do Disney Worldu.

Tyler Wilson calls herself "unemployable" after her viral OnlyFans career forced her to change her son's school. #TylerWilson #onlyfans #SocialMediaRegulation #singlemomlife https://t.co/p83nisLifg — Al Bawaba News (@AlBawabaEnglish) January 29, 2025

Po tom, ako si verejnosť všimla video z podcastu s Wilsonovou na TikToku, v ktorom hovorila o svojom novom „zamestnaní“, Britke sa začali ozývať neznámi ľudia, ktorí sa jej vyhrážali smrťou. Na dennom poriadku sa dodnes stretáva s odsudzujúcimi pohľadmi, kvôli čomu žije v „neustálom strese“. Kvôli tomu sa už nedokáže vrátiť k bežnej práci, a tak sa spolieha len na zárobky z OnlyFans.

„V priebehu týždňa od zverejnenia toho virálu mi niekoľkokrát klopala na dvere polícia. Kým som šla po syna do školy, rozbili mi auto. [Vo videu] som bola veľmi otvorená a zraniteľná – doslova som si myslela, že mi to prinesie tisíc libier navyše.“

Wilsonová ďalej opisuje video, v ktorom reagovala na iného tvorcu na TikToku, ktorý je proti používaniu platformy OnlyFans. „Hneď ako mi vystrelili čísla sa o tom dozvedeli všetci z rodiny a všetky matky zo školy,“ tvrdí.

Práca v kancelárii je pre Britku podľa jej slov nemožná, keďže každý zamestnávateľ by ju vyhodil hneď ako by si overil jej online vystupovanie. „Som zaseknutá v slučke, a keď chcem peniaze naviac, musím natočiť ďalšie virálne video alebo spolupracovať s iným tvorcom – už ma to nebaví,“ tvrdí tvorkyňa.

Bojí sa o seba aj o syna

Po zverejnení nešťastného videa sa Wilsonová rozhodla skončiť so zárobkami cez OnlyFans. „Prestala som byť aktívna na OnlyFans – ale čo som raz zverejnila, to tam navždy zostane,“ tvrdí. Na zverejnenom obsahu naďalej zarába okolo 3000 libier (3500 eur) týždenne.

Britka sa kvôli hrozbe zo strany verejnosti presťahovala a syna prihlásila do novej školy. K jej obavám sa pridal aj strach z toho, že jej syn raz natrafí na obsah, ktorý zverejnila na internete.

„Máme spolu dobrý vzťah, a ak by sa ma na to pýtal, neklamala by som mu, ale naozaj si neželám, aby to zámerne vyhľadával.“

Wilsonová na záver varuje slobodné matky, aby sa vyhli „pokušeniu“ zo zárobku cez OnlyFans. „Keď budete na mizine, spomeňte si, že videá tam zostanú navždy. Za ten stres to nestojí,“ dodala.