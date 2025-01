PS a SaS urobili nezodpovedné rozhodnutie, tvrdí Pellegrini. Stranám vyslal odkaz

Lídrovi PS Michalovi Šimečkovi a predsedovi SaS Branislavovi Gröhlingovi odkázal, že pozvanie naďalej platí.

„Na budúci utorok (4. 2.) som do Prezidentského paláca pozval predsedov troch koaličných a troch opozičných strán na okrúhly stôl o zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. PS a SaS v piatok moje pozvanie odmietli. Považujem to za mimoriadne nešťastné a voči svojej vlasti aj nezodpovedné rozhodnutie, ktoré je však ešte čas zmeniť,“ skonštatoval.

Hlava štátu nerozumie konaniu Šimečku a Gröhlinga. Pripomenula, že práve oni ho o stretnutie žiadali. Poukázala na to, že zahraničná politika bola kedysi predmetom širokého politického konsenzu. „Rozhodnutie dvoch opozičných strán ma znepokojuje o to viac, že sú to práve oni, ktorí tému nášho ukotvenia v EÚ a NATO výrazne využívajú, ak nemám použiť iné slovo, aj vo vnútropolitickom súboji,“ podotkol Pellegrini.

Pýta sa, či rozhodnutie SaS a PS znamená, že im konsenzus a zmierenie v tejto kľúčovej téme nevyhovuje. „Moje pozvanie za spoločný stôl stále platí. Využime príležitosť spoločne povedať všetkým ľuďom na Slovensku, že členstvo Slovenska v EÚ a NATO je nespochybniteľné,“ odkázal prezident Šimečkovi a Gröhlingovi.