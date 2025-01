Hnutie Slovensko považuje protimigračnú akciu za divadlo Šutaja Eštoka

Takýmto krokom chce podľa neho prekryť svoje zlyhania. Upozorňuje na to, že bezpečnostná situácia v SR sa zhoršuje, no nie na hranici. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Romana Mikulca, Gábora Grendela, Júliusa Jakaba a Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii na hraniciach.

„Šutaj Eštok je klon Roberta Fica (Smer-SD). Keď Robertovi Ficovi tečie do topánok, začne ľudí strašiť. A presne to isté robí aj Matúš Šutaj Eštok. Fico straší ľudí údajnými prevratmi, Šutaj Eštok straší ľudí neviditeľnými migrantami. Skutočným dôvodom, prečo to obaja politici robia, je to, aby odviedli pozornosť ľudí od svojich politických zlyhaní, od nesplnených predvolebných sľubov, od zhoršenia bezpečnostnej situácie na Slovensku,“ skonštatoval Grendel.

Mikulec zase upozornil na to, že bezpečnosť v krajine sa zhoršuje, no problémom nie je situácia na hraniciach. Hovoril o etablovaní rôznych zločineckých skupín a gangov v mestách. Šutaja Eštoka žiada, aby to ľuďom vysvetlil. Mikulec si zároveň myslí, že efektívnym opatrením na riešenie nelegálnej migrácie v rámci Európskej únie je ochrana vonkajšej hranice, nie vnútornej.

Polícia na maďarsko-slovenských hraniciach vo štvrtok vykonáva preventívnu akciu zameranú na potlačenie nelegálnej migrácie do Európskej únie. Potrvá do 19.00 h.