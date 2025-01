V Martine zmenili systém parkovania v centre, cez víkend sa zaň platiť nebude

Od marca už parkovanie v centre Martina nebude spoplatnené počas víkendov a sviatkov, ale len v pracovných dňoch. Prijatím dodatku k príslušnému všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o tom na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodli martinskí poslanci. Uzniesli sa aj na úprave cenníka, ktorý ponúkne lacnejšie jednorazové parkovné i parkovacie karty.

Parkovanie v centre Martina je spoplatnené od 1. novembra 2024 a prevádzku systému zabezpečuje Martinská parkovacia spoločnosť (MPS). Jej riaditeľ Peter Gavorník poznamenal, že v dodatku k VZN sú zapracované pripomienky dopravnej komisie mestského zastupiteľstva, ale aj zistenia z aplikačnej praxe.

V regulovaných zónach boli doteraz zavedené rôzne časy spoplatnenia, po novom bude tento čas jednotný. „Spoplatnené budú len pracovné dni medzi 8.00 a 18.00 h. Počas sviatkov a víkendov bude parkovanie bezplatné,“ priblížil najzásadnejšiu zmenu Gavorník.

Nový cenník prináša lacnejšie ceny parkovného i parkovacích kariet. Kým napríklad doteraz motorista zaplatil za hodinu parkovania 1,80 eura, po novom je to 1,20 eura, pričom umožnená je aj kúpa parkovného na 30 minút. „Bude to mať samozrejme finančné dosahy, ktoré odhadujeme na úrovni 200.000 eur ročne. Systém bude naďalej udržateľný, ale do značnej miery bude ovplyvnená naša možnosť investícií do nových parkovacích miest,“ uviedol riaditeľ MPS.

Zmeny vo VZN kvitoval aj predseda opozičného poslaneckého klubu Reštart Martina Milan Ftorek, ktorý organizoval petíciu za radikálnu úpravu parkovacej politiky v Martine. „Som veľmi rád, že sa tlak občanov pretavil do tejto zmeny a môžu z toho profitovať napríklad obchodníci v centre mesta. Už nebudú mať obmedzenie pri návštevníkoch, keďže doteraz bolo parkovanie nezmyselne spoplatnené aj vo večerných hodinách,“ skonštatoval Ftorek.

Upozornil, že petíciu doteraz podpísalo viac ako 5000 ľudí a jej hlavný bod sa zatiaľ nepodarilo vyriešiť. „Hlavným bodom celej petície je, aby sa finančný výnos z parkovania zobral z Mestskej parkovacej spoločnosti a dal priamo do mestského rozpočtu. Petícia teda bude ďalej pokračovať,“ dodal Ftorek.

Za zmeny v systéme plateného parkovania hlasovalo všetkých 28 prítomných mestských poslancov. Zmeny vstúpia do platnosti 1. marca 2025.