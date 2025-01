SaS by v parlamente nepodporila zákon súvisiaci s dohodou s LOZ

Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS). Opätovne kritizoval memorandum uzavreté medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ), ktoré sa má premietnuť do legislatívnych návrhov. Spolu s poslancom Mariánom Viskupičom (SaS) hovorili o zlyhaní vlády a rezortov zdravotníctva a financií.

„My sme pri tej dohode neboli. S dohodou nesúhlasíme. Namietame voči dohode a nemyslíme si, že je to dohoda, ktorá pomôže slovenskému zdravotníctvu, práve, naopak, slovenskému zdravotníctvu ublíži. Prečo? Pretože v dohode medzi vládou a odborármi nie je žiadna zmienka o pacientoch,“ poznamenal Szalay. Navrhované zmeny budú mať podľa jeho slov negatívny vplyv aj na ambulantný sektor.

Zároveň skritizoval proces súvisiaci so schvaľovaním zákona. Upozornil na to, že vláda o úprave bude rokovať vo štvrtok večer a pár dní potom sa má o nej rozhodnúť v parlamente. „Takýmto spôsobom sa zodpovedná legislatíva neprijíma, najmä legislatíva, ktorá má stáť stovky miliónov eur, ktoré nemáme nijakým spôsobom kryté v štátnom rozpočte a na ktoré jednoducho zdravotníctvo nemá,“ podotkol poslanec.

Na ekonomické dosahy navrhovanej legislatívy poukázal tiež Viskupič. Upozornil na riziká súvisiace so zámerom skrátiť týždenný pracovný čas zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach. V prípade, že by to prešlo, nemocnice by podľa neho museli prijať nových zamestnancov alebo platiť personálu ešte viac nadčasov. Skritizoval, že kabinet nemá ešte vyčíslené, koľko budú zmeny stáť. „Zodpovedná vláda by skôr, ako by podpísala akékoľvek memorandum, nechala Inštitút finančnej politiky alebo nejakých zdravotníckych analytikov vyčísliť, čo by to stálo,“ skonštatoval.

Vláda bude vo štvrtok popoludní pokračovať v rokovaniach o návrhu zdravotníckej legislatívy k dohode s LOZ. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Vyžiadať si majú náklady vo výške niekoľko miliónov eur. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Ak nebudú prijaté do konca februára, lekári od marca z nemocníc odídu.