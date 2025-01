Výbor NR SR o správe SIS nerokoval, Maškarová avizuje vyhostenie osoby z Ukrajiny

Jana Maškarová, ktorá je poverená výkonom dočasne neobsadenej funkcie prezidenta Policajného zboru, po pokuse rokovanie otvoriť vyhlásila, že cudzinecká polícia vyhostí jednu osobu s ukrajinským občianstvom.

„Polícia sa zaoberá komplexne celou správu, aj osobami, ktoré sú tam uvedené, ďalšie osoby sú dávané do národného blokačného systému,“ uviedla Maškarová.

Opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) si myslí, že v prípade, že sú informácie o prevrate či majdane vymyslené, rovnako môžu byť vymyslené aj informácie o vyhostení jednej osoby za jeho prípravu.

Poslankyňa NR SR Irena Bihariová poukázala, že predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) buď šíri informácie z trestného konania, alebo závažné informácie o prevrate bezpečnostné zložky neprešetrujú. „Toto sú presne tie veci, o ktorých si myslím, že sú to úplne legitímne otázky. Nie sú podľa mňa chránené nejakým osobitným režimom na ochranu utajovanej skutočnosti, nijak by nezasiahli do vyšetrovania. Len jednoducho poskytujú aj verejnosti porozumenie,“ vyjadrila sa Bihariová.