Biely dom pozval na brífingy osobnosti sociálnych sietí a nových médií

V rámci novej stratégie chce do Bieleho domu pozvať influencerov zo sociálnych sietí či tvorcov podcastov. TASR o tom informuje na základe správ spravodajského webu Voice of America a denníka The New York Times.

„Pre náš tím je kľúčové, aby sme... prispôsobili náš Biely dom mediálnym podmienkam v roku 2025,“ vyhlásila Leavittová v zasadacej miestnosti Bieleho domu vyhradenej pre novinárov.

„Vítame nezávislých novinárov, podcasterov, influencerov na sociálnych sieťach a tvorcov obsahu, aby sa uchádzali o poverenia na podávanie správ o Bielom dome,“ uviedla. Cieľom je podľa nej zvýšiť počet novinárov s prístupom do prezidentského úradu.

„Trumpov Biely dom sa bude rozprávať so všetkými médiami a osobnosťami, nielen s tradičnými médiami,“ dodala. Podľa prieskumov dôvera Američanov v tieto médiá klesá.

Podľa Leavittovej poverenie dostane každý, kto spĺňa kritériá Bieleho domu a prejde kontrolou tajnej služby. Tzv. hard passes umožňujú novinárom prístup do areálu Bieleho domu a uľahčuje im účasť na brífingoch.

Na tlačovej konferencii v utorok Leavittová vyhlásila, že Trumpova administratíva chce takéto poverenia vrátiť približne 440 novinárom, ktoré im podľa jej slov predošlý prezident Joe Biden „neprávom odobral“.

Karoline Leavittová (27) je najmladšou hovorkyňou Bieleho domu v histórii. „Zaväzujem sa hovoriť z tohto pódia každý deň pravdu. Zaväzujem sa hovoriť v mene prezidenta,“ vyhlásila a vyzvala prítomných novinárov, aby rovnaké predsavzatie tiež dodržiavali.

Trump sa už počas svojej predvolebnej kampane rozprával s viacerými podcastermi a influencermi na sociálnych sieťach v snahe osloviť mladších Američanov a získať si ich hlasy.