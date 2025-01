Korčok kritizuje, že slovenská diplomacia neodsúdila voľby v Bielorusku

PS označilo voľby za neslobodné a nedemokratické. Slovenskej diplomacii vyčíta, že ich neodsúdila a mlčí. Uviedol to člen predsedníctva PS Ivan Korčok na stredajšej tlačovej konferencii.

„Čakal som tri dni, či sa minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) vyjadrí k tomu, čo sa cez víkend odohralo v Bielorusku. Výsledok nie je prekvapivý. Už sme si zvykli, že minister a s ním aj slovenská diplomacia je pri závažných otázkach medzinárodného diania ticho. Toto je tá suverénna politika? Kopeme do našich spojencov, ale bojíme sa odsúdiť voľby, ktoré boli evidentne zmanipulované,“ poznamenal.

Korčok zároveň skritizoval, že Slovensko má mať v Bielorusku nového veľvyslanca. Poukázal na to, že od násilného potlačenia občianskych protestov v roku 2020 do krajiny neposlala veľvyslanca žiadna členská krajina EÚ s výnimkou Maďarska. „Týmto krokom sa opäť vzďaľujeme od našich partnerov v EÚ. Je to ďalší diel do skladačky toho, ako nás vláda konkrétnymi činmi postupne ťahá preč z Európy,“ dodal.

V prezidentských voľbách v Bielorusku po siedmy raz zvíťazil Alexandr Lukašenko. Západné krajiny ho obviňujú z autokracie a porušovania základných demokratických princípov. Podľa bieloruskej organizácie na ochranu ľudských práv Viasna sa v krajine nachádza viac ako 1250 politických väzňov.