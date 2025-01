Tibor Gašpar: Schôdza k odvolávaniu vlády mala byť len divadlom opozície

Vyhlásil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s tým, že koaliční poslanci k tomu tak pristúpili a už dopredu avizovali svoju neúčasť. Uviedol to potom, ako sa schôdza k odvolávaniu v stredu neotvorila pre uznášanianeschopnosť pléna. Zároveň kritizoval, že jedna schôdza k odvolávaniu sa konala už minulý týždeň, no opozícia vtedy svoj návrh stiahla.

„Neúčasť koaličných poslancov bola avizovaná. My sme k tejto schôdzi pristúpili ako ku schôdzi, ktorá je divadlom opozície, pretože minulý týždeň mohli diskutovať, nechceli diskutovať a odišli. Napriek tomu, že tie dôvody na zvolanie sú tie isté,“ povedal Gašpar v stredu novinárom.

Dôvody, pre ktoré chce opozícia vládny kabinet Roberta Fica (Smer-SD) odvolať, odmietol. Poukázal napríklad na to, že jedným z nich má byť zmena zahraničnopolitickej orientácie Slovenska. To dementoval. „Plníme a naďalej si budeme plniť záväzky, čo sa týka Európskej únie a NATO,“ dodal.

Poslanci neboli v stredu uznášaniaschopní na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu vlády. Návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu by sa mal zaradiť do programu najbližšej riadnej schôdze, ktorá má začať 4. februára. Návrh podali opozičné PS, SaS a KDH. Vládnemu kabinetu vyčítali okrem iného následky konsolidácie verejných financií či zmenu zahraničnopolitického smerovania Slovenska smerom na východ.

Opozícia už v januári jeden návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala. Mimoriadna schôdza sa k nemu konala 21. januára. Po vystúpení lídra PS Michala Šimečku a premiéra však schôdza pokračovala v neverejnom režime. Požiadal o to práve premiér, ktorý v pléne predniesol správu Slovenskej informačnej služby s informáciami o možnej „destabilizácii krajiny“. Opozícia kritizovala, že nemôže verejne rokovať o výhradách voči vláde. Z rokovania preto odišla, stiahla pôvodný návrh a nemohlo sa tak o ňom hlasovať.