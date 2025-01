Poslanca Tomáša Szalaya predvolali na výsluch pre očkovanie počas pandémie COVID-19

Poslanec o tom v utorok informoval médiá. Hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Katarína Bartošová pre TASR potvrdila, že sa polícia daným prípadom zaoberá.

„Ja som dúfal, že toto trestné oznámenie, keď ho medializoval pán Lipták ešte na sklonku minulého roku, bude odložené ako úplne bezpredmetné, ale prišiel mi žltý lístoček do schránky, že som predvolaný na výsluch, na ktorom sa zúčastním zajtra. Zrejme budem zajtra aj so svojím právnikom na polícii vypovedať a uvidím, ako sa to bude ďalej vyvíjať,“ odpovedal pre novinárov Szalay. Opozičná strana SaS za Szalayom stojí. Verí, že tento podľa nich neprimeraný zásah do života a reputácie ich poslanca bude čím skôr uzavretý a odmietnutý ako neopodstatnený.

Trestným oznámením, ktoré na Szalaya podal lekár Peter Lipták, sa zaoberá Generálna prokuratúra SR. Lipták tvrdil, že Szalay v súvislosti s očkovaním proti COVID-19 na štadióne Tehelné pole v Bratislave cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Szalay to odmietol. Hovoril o šírení bludov zo strany Liptáka a upozornil na to, že Lipták mal odhovárať klientov domovov dôchodcov od očkovania.