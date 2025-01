Veterinár varuje: Tieto plemená psov vás budú stáť veľa peňazí a času

Ak zvažujete, aké plemeno psa by ste si mali adoptovať, veterinár varoval pred niektorými druhmi, ktoré pre vás nemusia byť ideálne. Juhoafrický veterinár Amir Anwary upozornil na niektoré negatívne vlastnosti populárnych plemien.

Podľa odborníka môžu byť niektoré populárne plemená psov, vrátane labradorov a jazvečíkov, náchylné na zdravotné ťažkosti, ktoré môžu spôsobiť, že ich chov bude finančne nákladný.

Varoval, že aj niektoré z najrozkošnejších plemien si môžu vyžadovať obrovské množstvo času, pozornosti a peňazí, a preto by sa im radšej vyhýbal. „Tu je päť plemien psov, ktoré by som ako veterinár nevlastnil,“ povedal na začiatku videa na sociálnej sieti.

Jazvečík

Foto: Masarik/Shutterstock.com

Prvým plemenom, ktoré by nevlastnil, je podľa neho jazvečík. „Dovoľte mi povedať, že to môže byť krásne plemeno. Ale môžu byť veľmi tvrdohlavé, ak chcú, môžu štekať celú noc a môžu mať naozaj veľkú separačnú úzkosť. Sú tiež náchylné na ochorenie nazývané prolaps platničiek, čo je choroba medzistavcových platničiek, čo sú v podstate problémy s chrbticou.“

Tento problém môže zhoršiť ďalšiu menej negatívnu vlastnosť tohto plemena: sklon ľahko priberať na váhe. „Navyše môžu byť veľmi obézne, čo problémy s chrbticou ešte zhoršuje. Takže ak vlastníte jazvečíka, musíte sa o neho starať,“ vyzval.

Francúzsky buldoček

Foto: Alex PakhoMovie/Shutterstock.com

Francúzsky buldoček bol druhým psom na zozname Anwaryho, pričom veterinár upozornil majiteľov na množstvo potenciálnych zdravotných problémov. Napriek neodolateľnej tvári a očarujúcej povahe nie sú francúzske buldočky známe dobrou zdravotnou kondíciou.

„Ak to nie sú problémy s dýchaním, tak s kožou. Ak to nie sú kožné problémy, tak sú to problémy s chrbticou a v prvom rade sú drahé. Ako veterinár vidím, že tieto psy neustále prichádzajú kvôli toľkým rôznym zdravotným problémom. Nikdy by som francúzskeho buldočka nevlastnil," povedal.

Malinois

Foto: cynoclub/Shutterstock.com

Jedným z menej známych psíkov na zozname bol Malinois, čo je druh belgického ovčiaka. Podľa Anwaryho to „nie je pes, ale stroj.“ „Vyžaduje si neustálu duševnú a fyzickú stimuláciu. Pracujem na plný úväzok, nie je možné, aby som takémuto psovi venoval pozornosť, ktorú si zaslúži, aby sa mu darilo. A ak sa mu nedarí, začne byť deštruktívny,“ varoval veterinár.

Borderská kólia

Foto: otsphoto/Shutterstock.com

Na štvrtom mieste na zozname psíkov sa podľa veterinára umiestnilo ďalšie populárne plemeno, borderská kólia. „Krásny pes. Ale v skutočnosti je to pracovný pes a všetky majú v podstate ADHD. Sú stále v pohybe, stále potrebujú duševnú a fyzickú stimuláciu a ja by som border kólii nemohol poskytnúť duševnú stimuláciu, ktorú potrebuje, aby bola šťastná. A ak nezostane šťastná, stane sa deštruktívnou,“ upozornil.

Labrador

Foto: studio f22 ricardo rocha/Shutterstock.com

Posledným na zozname je obľúbený rodinný psík, labrador. Veterinár pripustil, že je to úžasné plemeno, ale má svoje nevýhody.

„Labradory sú psy, ktoré sú veľmi náchylné na nadváhu. A tiež sú to psy, ktoré milujú jesť úplne všetko, takže sú veľmi náročné na jedlo. Takže čo dostanete? Keď máte psa, ktorý chce jesť úplne všetko, a psa, ktorý keď niečo zje, tak je tučný? Dostanete psa, ktorý má večnú nadváhu,“ tvrdí.

Anwary priznal, že je „slabý majiteľ“ a pri kŕmení by nevedel odolať svojmu psovi. „Rád dávam svojmu psovi pochúťky, môj labrador by sa váľal po celom byte. Preto by som nikdy nemohol vlastniť labradora.“

Veterinár však rýchlo vyvolal polemiku medzi komentujúcimi pod videom, pričom mnohí uviedli, že ich psíkovia „stoja za námahu“.

Jeden z nich napísal: „Vždy, keď si kúpim jazvečíka, tak sa zaprisahám, že si už nikdy nezadovážim ďalšieho jazvečíka, a v momente, keď umrie, zase si kúpim ďalšieho jazvečíka. Strašná bolesť, ale väčšinou to stojí za to.“

Hoci niektorí súhlasili s úprimným názorom a jeden z nich napísal: „Ako majiteľ border kólie môžem úprimne povedať, že milujem border kólie, ale nekupujte si ich, ak im nemôžete denne zabezpečiť veľa pohybu!“