Policajný zbor má novú prezidentku

Novou prezidentkou Policajného zboru bude Jana Maškarová. Na tlačovej konferencii to v pondelok oznámil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Maškarová na pozícii nahradí Ľubomíra Soláka, ktorý vo funkcii skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

„Je mi dnes cťou, že môžem prvýkrát v histórii Policajného zboru uviesť do jeho čela ženu, dnešným dňom bude poverená riadením Policajného zboru pani generálka Jana Maškarová. Pre mnohých z vás nejde o neznámu osobu a v bezpečnostných zložkách má už svoju históriu,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Dodal, že bezpečnostné zložky štátu podľa neho dnes spolupracujú najlepšie za posledných 30 rokov.

Rezort vnútra informoval, že Maškarová je od pondelka poverená výkonom dočasne neobsadenej funkcie prezidenta Policajného zboru. Minister spomenul, že ministerstvo aj políciu čaká viacero výziev, napríklad boj proti nelegálnej migrácii, bezpečnosť štátu, ale aj personálna stabilizácia Policajného zboru.

Nová šéfka polície vyhlásila, že sa bude snažiť zvýšiť atraktivitu polície, aby do zboru prišli mladí ľudia. Počas svojho pôsobenia by zároveň chcela vytvoriť atraktívnejšie platové podmienky, zabezpečiť lepší fyzický a zdravotný stav policajtov či im pomôcť s bývaním. Deklarovala, že sa bude snažiť zvýšiť dôveru verejnosti voči Policajnému zboru.

„Prostredie, v ktorom pracujú policajti, dennodenne nasadzujú životy, je dôležité na ich činnosť. Poznám to sama, lebo sama som vyšla z ulice a viem, aké to je pracovať na ulici. Viem, aké to je byť nadriadeným, viem, aké to je byť vo vyššom vedení,“ uviedla Maškarová.

Poverená policajná prezidentka zdôraznila, že polícia prešetrí všetky podnety, ku ktorým sa dostane. Dodala, že o svoje pozície sa nikto v zbore nemusí obávať, no jej podriadení budú musieť jej pracovné tempo stíhať.

Maškarová pôsobí v bezpečnostných zložkách podľa ministra asi 30 rokov. Do zboru sa aktuálne vrátila z Národného bezpečnostného úradu. Novú policajnú prezidentku čaká ešte vypočutie pred Výborom Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Solák vo funkcii policajného prezidenta skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Na pozícii pôsobil od decembra 2023.

Profil novej policajnej prezidentky Jany Maškarovej

Jana Maškarová sa narodila 17. septembra 1975 v Čadci. V rokoch 1989 až 1993 študovala na gymnáziu v rodnom meste, v rokoch 1995 až 1996 na Strednej odbornej škole Policajného zboru (PZ) v Pezinku a v rokoch 1999 až 2004 na Akadémii PZ v Bratislave.

Od októbra 1996 do júla 1997 pracovala ako inšpektorka hliadkovej služby na obvodnom veliteľstve PZ v Bratislave. Od júla 1997 do októbra 2002 pôsobila na podobnej pozícii na obvodnom oddelení (OO) PZ Staré mesto - východ a ako policajtka do roku 2003.

Od júla 2003 do decembra 2003 bola zástupkyňou riaditeľa pre vyšetrovanie na OO PZ Staré Mesto - západ. Následne rok pracovala ako vedúca oddelenia skráteného vyšetrovania úradu justičnej a kriminálnej polície Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Bratislave I. Od januára 2005 do februára 2008 bola zástupkyňou riaditeľa odboru skráteného vyšetrovania na OR PZ BA I, od februára 2008 do decembra 2010 tento odbor viedla. Od decembra 2010 do februára 2011 bola vyšetrovateľkou oddelenia ekonomickej kriminality OR PZ BA I.

Od januára 2011 do decembra 2011 pracovala vo funkcii starší vyšetrovateľ špecialista na vtedajšom Úrade boja proti organizovanej kriminalite. Od januára 2012 do decembra 2013 bola zástupkyňou riaditeľa expozitúry Bratislava Národnej kriminálnej agentúry. Od januára 2014 do februára 2017 túto expozitúru viedla. Od februára 2017 do mája 2018 bola zástupkyňou riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry.

Ako prvú ženu vo vedení polície ju vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková (vtedy Smer-SD) vymenovala za 1. viceprezidentku Policajného zboru.

Do generálskej hodnosti ju vymenoval prezident Andrej Kiska 28. mája 2019. Stala sa tak prvou ženou v tejto hodnosti v Policajnom zbore.

Od 1. decembra 2023 Maškarová pôsobila ako námestníčka Národného bezpečnostného úradu.