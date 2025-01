Chirurg si sám vykonal vazektómiu. Darček pre manželku, tvrdí

Otec troch detí a plastický chirurg z Taiwanu Chen Weinong sám na sebe vykonal vazektómiu, pri ktorej sa aj natočil. Ako informuje denník The Sun, Weinong tak chcel potešiť svoju manželku.

Pre operáciu bez asistencie sa Weinong údajne rozhodol kvôli nekvalitným zdravotníckym službám v okolí. Ako uviedol pre The Sun, pred zákrokom plne dôveroval vlastným schopnostiam.

Čo je rovnako zvláštne ako samotná operácia, je skutočnosť, že Weinong zverejnil video z nej na sociálnych sieťach, údajne „pre vzdelávacie účely“. Hneď na začiatku chirurg varoval divákov, aby „to neskúšali doma“.

