Muž si nechal transplantovať vlasy, z výsledku však ostal zhrozený

Transplantácia vlasov je dnes pomerne bežný zákrok, ktorý podstupujú najmä muži vo veku okolo 40 rokov v prípade, že ich trápi plešatenie. Zákrok v posledných mesiacoch absolvovali aj dve známe mená zo slovenskej politiky Boris Kollár a Matúš Šutaj Eštok.

Hoci je procedúra čoraz bežnejšia, stále má svoje nedostatky. O jej nepríjemných následkoch sa presvedčil aj Brit Kanah Flex, ktorý sa o svoj príbeh podelil vo videách na sociálnej sieti TikTok.

Hlava ako Megamozog

Flex v jednom zo svojich videí spomenul, že v rámci transplantácie si nechal upraviť najmä vlasy na temene hlavy a zátylku. S prednou vlasovou líniou bol spokojný, a tak ju nijako neupravoval.

Žiaľ, zákrok sa preňho skončil s nepríjemným následkom. Hlava mu totiž v miestach vpichov tak opuchla, že sám seba prirovnal k postavičke z kresleného filmu Megamozog.

Zákrok podstúpil na klinike v Londýne a celkovo trval 4 hodiny. Po ňom mu chirurgovia nasadili na hlavu čelenku, ktorá má zamedziť vzniku opuchu.

„Vlasová línia sa vráti do normálu,“ uviedol Flex vo videu. „Viem, že vyzerám šialene, ale je to dlhý proces. O šesť mesiacov sa to zlepší, aj keď teraz vyzerám ako mimozemšťan.“

Ďalšie vedľajšie účinky transplantácie vlasov

Ako informuje stránka Better Health, opuchnutie hlavy a tvorba modrín sú pomerne častými príznakmi sprevádzajúcimi najbližšie dni po transplantácii vlasov. Okrem nich sa pacienti stretávajú aj s týmito následkami:

znecitlivenie pokožky

pulzujúca bolesť, nepohodlie

pocit napätia v oblasti vlasovej pokožky

tvorba drobných chrást na miestach vpichov vlasov

Všetky negatívne príznaky by mali v priebehu niekoľkých dní samostatne odznieť, no v prípade ich pretrvávania je potrebné kontaktovať kliniku alebo iného lekára.

Foto: tiktok.com/@kanahflextv

Ako sám uviedol Flex v jednom zo svojich neskorších videí, aj uňho opuch napokon ustúpil.