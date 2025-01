Biden privítal Trumpa v Bielom dome

Biden s manželkou sa zišli s budúcim prezidentom a budúcou prvou dámou pred Bielym domom. Jill Bidenová podľa Sky News pozdravila Trumpovcov slovami: „Vitajte doma“.

Stretnutie odchádzajúceho prezidenta a jeho nástupcu v spoločnosti súčasnej a budúcej prvej dámy bolo súkromné bez prítomnosti médií.

JUST IN: Pres. Biden and first lady Jill Biden greeted President-elect Donald Trump and Melania Trump back to the White House.



"Welcome home," Pres. Biden was heard saying.



