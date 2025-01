6 vecí, ktoré nesmiete robiť s trávnikom v zime. Pre toto na jar nebude dobre rásť

Zima je pre trávnik na vašej záhrade skutočne náročná, pretože ho môže zasypať snehová pokrývka, zasiahnuť mráz alebo sezónny dážď. Pokiaľ ide o starostlivosť o trávnik v zime, existuje veľa zásadných chýb, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a zdravie trávnika v budúcich sezónach. Tu je šesť z nich.

Nechoďte po trávniku, keď je zamrznutý

Foto: Jana Janina/Shutterstock.com

Šliapanie po zamrznutom trávniku láme steblá trávy a zhutňuje pôdu, čo môže mať za následok, že na jar sa na trávniku objavia holé miesta. Po rozmrazení môžu na trávniku zostať tmavé stopy. Tie by sa síce mali do jari opraviť, ale ak sa tak nestane, budete musieť odumretú trávu odstrániť a stopy na jar opraviť.

Sneh na tráve nie je vždy škodlivý, najmä ak trvá len niekoľko dní. Môže izolovať pôdu pod ním a zavlažovať trávu, keď sa roztopí. Aj keď samotný sneh nemusí trávnik poškodiť, pohyb nôh po zasneženom alebo zamrznutom trávniku trávu zaťažuje a zhutňuje pôdu.

Nekoste ho, ak je mokrý

Kosenie trávnika môžete ukončiť koncom jesene. Keď tráva v zime spí, nie je potrebné kosiť. Kosenie mokrej zimnej trávy je zlý nápad pre zdravie vášho trávnika a stav kosačky.

Mokrá tráva má tendenciu sa skôr trhať, než aby bola čisto pokosená, a zanecháva zubaté okraje. Trávnik je potom náchylnejší na škodcov a choroby. Poškodzuje to aj kosačku na trávu, pretože rýchlejšie otupuje nože a namáha motor v dôsledku zvýšenej hmotnosti z mokrých odrezkov.

Zima je vhodným obdobím na nabrúsenie nožov kosačky a vyčistenie, aby bola na jar, keď začnete kosiť trávnik, opäť v dobrej kondícii.

Nehnojte príliš neskoro

Foto: Vitalii Stock/Shutterstock.com

Môžete nájsť produkty označované ako hnojivo na zimný trávnik, avšak tento termín môže byť zavádzajúci. Je to preto, že je najlepšie ich aplikovať pred zimou, aby pomohli chrániť trávnik pred zimným chladom. Nie sú určené na hnojenie trávnika počas zimy.

Plánujte použitie takéhoto hnojiva na zazimovanie trávnika niekoľko týždňov pred prvými predpokladanými mrazmi. Ak ho použijete príliš neskoro, váš trávnik nebude mať z neho úžitok. Po poklese teplôt a odchode trávy do vegetačného pokoja by ste nemali potrebovať hnojivo až do jarného hnojenia trávnika, keď tráva začne opäť rásť.

Neignorujte lístie a nečistoty

Zbieranie opadaného lístia a nečistôt je základom každého dobrého režimu jesennej starostlivosti o trávnik. Tento dobrý zvyk je potrebné rozšíriť aj na zimu, najmä ak po nejakej búrke zostanú konáre alebo lístie rozhádzané po celom trávniku.

Nielenže blokujú slnečné svetlo, ktoré tráva potrebuje, ale tiež zadržiavajú vlhkosť, čím vytvárajú ideálne podmienky pre choroby vrátane plesní. Pravidelné čistenie trávnika umožňuje prístup svetla a vzduchu k tráve.

Zabudnite na vertikutáciu

Foto: ronstik/Shutterstock.com

Vertikutácia je pri starostlivosti o trávnik nevyhnutná, ale len v určitom období. Jar a jeseň sú skvelým obdobím na vertikutáciu. Pri studenej alebo mokrej pôde sa vertikutácia neodporúča, pretože to trávnik len poškodí. Môže to vystaviť pôdu a korene chladnejším podmienkam a tiež vytvorí množstvo holých miest. Keďže tráva v zime aktívne nerastie, vo vlhkej pôde sa bude dariť skôr machu alebo semenám jarných burín.

Neodmrazujte trávnik soľou

Možno je lákavé roztopiť zamrznutý trávnik, ale vždy je vhodnejšie nechať trávu prirodzene rozmrznúť. Najhoršou chybou pri zimnej starostlivosti o trávnik, ktorú môžete urobiť, je použiť na trávnik prípravok na rozpúšťanie ľadu na báze soli.

Aj keď používate soľ na odmrazovanie záhradných chodníkov a terás, odolajte nutkaniu posypať ňou aj trávnik. Posypanie trávnika kamennou soľou vysušuje korene trávy, pretože z rastliny vyťahuje vlhkosť. V závažných prípadoch môže trávnik na postihnutých miestach úplne odumrieť.