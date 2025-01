Hnutie Slovensko: Výroky Tibora Gašpara sú nepochopiteľné a nebezpečné pre Slovensko

V reakcii na Gašparove slová, pripúšťajúce možnosť vystúpenia SR z Európskej únie (EÚ) a NATO, to uviedlo hnutie Slovensko. Zároveň tieto vyhlásenia rázne odsúdilo.

„SR je stabilnou a neoddeliteľnou súčasťou EÚ a NATO - organizácií, ktoré nám poskytujú bezpečnosť, hospodársky rast a politickú stabilitu. Vstup do týchto spoločenstiev nebol len historickým rozhodnutím, ale aj jasným záväzkom voči ľuďom, ktorí sa preň rozhodli v slobodnom referende,“ tlmočil postoj hnutia hovorca Matúš Bystriansky. Hnutie Slovensko je zároveň presvedčené, že ak niekto pripúšťa možnosť vystúpenia SR z EÚ a NATO, nemal by zastávať vysoký politický post.

Podpredseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a člen osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS Gábor Grendel z hnutia Slovensko upozornil v statuse na sociálnej sieti, že výroky podpredsedu parlamentu oslabujú dôveryhodnosť a spoľahlivosť SR v očiach spojencov v EÚ a NATO. Rovnako tak poškodzujú dôveryhodnosť slovenských spravodajských a bezpečnostných zložiek, poukazuje pritom na to, že SIS riadi Gašparov syn Pavol. „Oslabovať dôveryhodnosť a spoľahlivosť našich spravodajských a bezpečnostných zložiek pred spojencami škodí záujmom štátu vždy. Ale v čase masívnych kybernetických a hybridných útokov škodia takéto výroky dvojnásobne,“ zdôraznil Grendel.

Podpredseda NR SR Tibor Gašpar komentoval v spravodajstve STVR návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlom by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie.

Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. „Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.