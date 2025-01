Viskupič, Majerský a Droba reagujú na tragédiu: Spoločnosť potrebuje jednotu a bezpečie

Zdôrazňuje to predseda Združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) a šéf Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič v reakcii na štvrtkový útok na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.

„To, čo sa stalo, rozhodne odsudzujem,“ konštatuje Viskupič na sociálnej sieti. Vyjadruje úprimnú sústrasť a hlbokú ľútosť nad každou nevinnou obeťou z gymnázia. Vyjadruje zároveň podporu všetkým študentom, pedagógom a rodičom, ktorí sú tragédiou osobne zasiahnutí. V tejto chvíli je podľa neho dôležité, aby „sme stáli pri sebe a podporovali sa navzájom.“

Úprimnú sústrasť rodinám obetí a skoré uzdravenie zraneným vyjadril aj predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský. Správu o tragédii prijal podľa vlastných slov s hlbokým zármutkom. „Táto udalosť nás všetkých zasiahla a pripomína nám dôležitosť bezpečnosti v našich školách,“ podotýka Majerský s tým, že ako kraj sú pripravení poskytnúť akúkoľvek pomoc.

K tragickej udalosti sa na sociálnej sieti vyjadril aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý ju označil za neospravedlniteľnú. Vyzýva zároveň verejne činné osoby, najmä politikov, ale aj médiá, aby nepolarizovali spoločnosť. „Máme to v rukách. To, čo robíme, môže byť rozbuškou pre sociálne siete a pre médiá. Je najvyšší čas začať brať zodpovednosť za to, čo povieme,“ odkazuje Droba.

Obeťami útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi sú dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Zranená bola 18-ročná žena, ktorú so stredne ťažkými poraneniami previezli do nemocnice v Poprade. Na mieste boli ošetrení aj 51-ročný muž a 62-ročná žena z dôvodu akútnej stresovej reakcie. Podozrivého žiaka už polícia zadržala.