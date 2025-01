Veterinári varujú: Toto viac nerobte, hrozí nákaza!

Veterinári varujú majiteľov domácich miláčikov, aby sa nimi nenechávali oblizovať ani nijakým iným spôsobom neprichádzali do blízkeho kontaktu s ich jazykom a slinami. Upozorňuje na to britský denník Daily Mail po tom, ako sa moderátorka americkej súťažnej relácie The Traitors Claudia Winklemanová priznala, že svojho psa necháva nielen oblizovať ju, ale mu dokonca sama „vkladá“ jazyk do tlamy.

Vedci z Pennsylvánskej štátnej univerzity upozorňujú, že psy sú prehliadaným prenášačom zoonotických patogénov vrátane salmonely, ktorá je odolná voči antibiotikám.

Môže dôjsť až k otrave

Rizikom pri prenose nebezpečnej baktérie je aj potrava pre psy; Foto: Tosha Bu/Shutterstock.com

Salmonela je baktéria, ktorá často spôsobuje otravu jedlom. K bežným príznakom patrí bolesť brucha, zvracanie, hnačka a vysoká teplota.

K infekcii dochádza obvykle po konzumácii kontaminovaného jedla alebo nápojov, prenášačom baktérie však môžu byť aj plazy, hlodavce, psy a mačky.

K nákaze salmonelou pritom nemusí dôjsť len priamym prenosom z organizmu psa, ale aj kontaktom s maškrtami pre domácich miláčikov alebo s potravou pre psy.

„K infekcii salmonelou u psov nedochádza často, no vieme o jedlom prenášaných ochoreniach, ktoré vznikajú po kontakte s maškrtami pre psov, kontaminovanou potravou pre psy a v dôsledku nevhodnej manipulácie s jedlom.“

Vedci vystríhajú majiteľov pred oblizovaním svojimi domácimi miláčikmi a nabádajú, aby si po každom kontakte s nimi umyli ruky.

„Našich chlpatých priateľov aj seba najlepšie ochránime pomocou jednoduchých hygienických návykov ako je umývanie rúk – psy sú naša rodina, ale aj tie najzdravšie z nich môžu prenášať salmonelu,“ dodávajú vedci.