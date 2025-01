Fatálna chyba v zime: Na toto si dávajte pozor, ak cestujete s dieťaťom

V chladnom počasí je samozrejmé, že dieťa treba zabaliť do čo najteplejšieho oblečenia. Odborníci však tvrdia, že sa tomu treba vyhnúť, keď malé dieťa alebo bábätko pripútate do autosedačky.

Aj keď je hrubé oblečenie, ako sú snehové kombinézy, bundičky a mikiny príjemné, v prípade potreby núdzového brzdenia to môže predstavovať nebezpečenstvo.

Odborník na bezpečnosť v autách Graham Conway pre The Huffington Post povedal, že objemné oblečenie môže spôsobiť, že pásy sa budú zdať pevnejšie, než v skutočnosti sú.

Vysvetlil, že ak by vodič potreboval zabrzdiť alebo by došlo k nárazu, mohlo by to viesť k uvoľneniu dieťaťa zo sedadla, čo by mohlo mať katastrofálne následky.

Conway odporučil rodičom, aby svoje dieťa obliekli do tenších vrstiev, ako je tričko s dlhými rukávmi a priliehavý sveter. Dodal, že je možné použiť prikrývky, ale môžete ich dať na dieťa až potom, čo mu boli utiahnuté pásy, aby sa predišlo rovnakým problémom s objemným oblečením.

Conway tiež odporučil rodičom malých detí, aby im počas cesty autom nedávali na hlavu hrubé čiapky. Upozornil, že takéto pokrývky hlavy sa môžu počas cesty skĺznuť z hlavy malého dieťaťa. Nielenže ich to môže trápiť, ale môže to vážne obmedziť ich dýchanie, ak klesajúca čiapka zakryje dieťaťu ústa a nos.

Zásady cestovania s dieťaťom v autosedačke

Foto: Natalia Deriabina/Shutterstock.com

Hoci mnohí rodičia vedia o potrebe zaobstarať pre svoje dieťa správne upevnenú autosedačku, existuje niekoľko málo známych tipov, ako ju bezpečne používať.

Jedným z nich je, že deti do jedného roka by mali byť v autosedačke maximálne dve hodiny v kuse. Výskum naznačuje, že malé deti by mohli byť vystavené riziku vážnych dýchacích ťažkostí, ak by spali v sediacej polohe príliš dlho.

Veľmi malé deti nemajú vyvinuté svaly na krku, ktoré by im umožnili udržať hlavu hore, čo zvyšuje riziko udusenia. Rodičom sa odporúča, aby počas jazdy autom robili časté prestávky a aby s dieťaťom na zadnom sedadle sedel radšej dospelý.

Ak spiace dieťa zmení polohu a prepadne sa na sedadle dopredu, rodičia a opatrovatelia by mali zastaviť jazdu a pred pokračovaním v ceste dieťa polohovať tak, aby sedelo vzpriamene.

Dospelí by tiež mali zabezpečiť, aby dieťaťu v autosedačke nebolo príliš teplo, pretože to môže zvýšiť riziko potenciálne nebezpečného prehriatia. Keď je bábätkám príliš teplo, je u nich zvýšené riziko syndrómu náhleho úmrtia dojčiat.

Predpokladá sa, že k nemu dochádza vtedy, keď dieťa bojuje so stresom z prostredia, napríklad s teplom a nie je schopné regulovať srdcovú frekvenciu, dýchanie a teplotu, čo môže viesť k nedostatočnému prísunu kyslíka. Rodičom sa preto odporúča, aby dieťaťu vyzliekli väčšinu vonkajšieho oblečenia pred jeho uložením do auta.