Ak máte tento program na rúre na pečenie, radšej ho nepoužívajte. Pokazí vám rúru

Rúra na pečenie je jedným z najnáročnejších spotrebičov na čistenie v kuchyni. Rýchlo sa zanáša mastnotou, špinou a pripáleným jedlom. Práve z tohto dôvodu sa môže zdať, že funkcia samočistenia na vašej rúre môže byť skvelou možnosťou. Odborníci však varujú, že v skutočnosti môže poškodiť váš spotrebič a skrátiť jeho životnosť.

Prečo by ste nemali používať funkciu samočistenia rúry

Glenn Lewis, odborník na spotrebiče zo spoločnosti Mr. Appliance, pre Homes & Gardens vysvetlil: „Samočistiaci cyklus využíva extrémne vysokú teplotu na spálenie všetkých zvyškov, ktoré sa nachádzajú na dne rúry. Toto vysoké teplo trvajúce niekoľko hodín môže poškodiť opotrebované alebo staršie časti riadiaceho systému vašej rúry.“

Pravidelné používanie tejto funkcie môže mať za následok, že budete nakoniec bez rúry. „V závislosti od dostupnosti náhradných dielov a časového harmonogramu potrebného na to, aby odborníci na spotrebiče prišli k vám domov a opravili vašu rúru, môžete byť bez nej deň alebo dva, prípadne týždeň alebo viac,“ dodal Lewis.

Minimalizovať riziká môžete tým, že si prečítate a budete dodržiavať postupy čistenia, ktoré sú uvedené v návode na vašu rúru. „Na používaní samočistiaceho cyklu nie je nič zlé, ak si uvedomujete, že v prípade poruchy niektorej časti môžete byť niekoľko dní bez rúry,“ dodal odborník.

Zredukujte potrebu čistenia rúry

Foto: KatMys/Shutterstock.com

Ak nie ste ochotní riskovať, Lewis odporúča znížiť potrebu čistenia rúry používaním krytov alebo poklopov na riady v rúre, ak je to možné. Môžete tiež na zakrytie používať hliníkovú fóliu na pečenie. Tiež si dávajte pozor, aby ste pri vyberaní jedla nevyliali žiadnu mastnotu do rúry alebo na dvierka. Len nezabudnite, že kuchynské oleje a tuky nikdy nevylievajte do drezu a po vychladnutí ich treba vyhodiť do koša.

Mali by ste tiež venovať čas pravidelnému čisteniu roštov rúry. Ak uprednostňujete čistenie domácnosti bez toho, aby ste škodili planéte, môžete sa s touto náročnou úlohou vysporiadať aj tak, že budete čistiť pomocou octu, sódy bikarbóny alebo dokonca použijete pokrčenú hliníkovú fóliu na odstránenie pripečených, odolných škvŕn a zvyškov.