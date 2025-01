Hollywood zasiahlo náhle úmrtie: Zomrel herec zo seriálu The Walking Dead

Vo veku 32 rokov náhle zomrel americký herec Keller Scott Fornes, u slovenských divákov najviac známy vďaka účinkovaniu v seriáli The Walking Dead. Herec zomrel ešte vo štvrtok 19. decembra 2024, rodina o tom však informovala až teraz. Príčina jeho úmrtia nie je známa.

Smútok za mladým hercom vyjadrila aj televízna sieť Great American Media, ktorá vysielala seriál County Rescue, v ktorom si Fornes zahral postavu Griffina. „V Great American Media nás zasiahol hlboký smútok po správe, že nás opustil Keller Fornes,“ uviedla služba na sociálnych sieťach.

