KDH chce pre situáciu na katastri iniciovať poslanecký prieskum

Navrhnúť to plánuje na mimoriadnom zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti NBÚ ku katastru, ktoré má byť v piatok (10. 1.). Kresťanskí demokrati to avizovali v stanovisku.

„KDH s veľkým znepokojením sleduje situáciu týkajúcu sa kybernetických útokov nebývalých rozmerov zo zahraničia na informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov. Považujeme to v hnutí za závažné narušenie vnútornej bezpečnosti štátu,“ skonštatovali. Upozornili aj na to, že dáta z katastra by podľa medializovaných informácií nemali byť centrálne zálohované.

KDH volá po tom, aby minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a všetci kompetentní bezodkladne poskytli verejnosti informácie o aktuálnej situácii. „Či sú ich majetkové práva k nehnuteľnostiam ohrozené a či má alebo nemá štát situáciu pod kontrolou,“ dodalo.

Služby katastra nie sú od utorka (7. 1.) dostupné. Informačný systém ÚGKK SR, ktorý využívajú katastrálne odbory okresných úradov, mal podľa informácií od ministerstva vnútra zasiahnuť rozsiahly kybernetický útok zo zahraničia. Pracoviská katastrálnych odborov sú preto preventívne dočasne zatvorené. Prípadom podozrenia z neoprávneného zásahu do počítačového systému katastra nehnuteľností sa zaoberá Úrad boja proti organizovanej kriminalite.