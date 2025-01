VIDEO: Pes celý život prežil na reťazi. Takto reagoval na svoj prvý sneh

Rusty je zachránený pes, ktorý strávil väčšinu svojho života na reťazi blízko chatrče v thajskej džungli. Vďaka dobrovoľníkom precestoval svet, aby našiel novú rodinu a vďaka tomu zažil po prvýkrát sneh v Anglicku. Spočiatku pri pohľade von váhal, a chvíľu mu trvalo, kým si zvykol na neznáme biele prostredie, no potom sa vydal hrať sa do snehu.

Dojemné zábery Rustyho snežného dobrodružstva zachytila jeho majiteľka, ale na sociálnych sieťach ich zdieľal záchranca zvierat Niall Harbison, ktorý pôsobí v Thajsku. Na videu je vidieť, ako Rusty opatrne skúma sneh a potom sa radostne hrá s ďalším psom. Rusty vrtí chvostom a šantí sa v snehu, pričom pri behu po záhrade zanecháva stopy po labkách.

Imagine being chained up your whole life. You find the dream family and then this surprise…. (3/5) pic.twitter.com/Ac5qtSPBKg