Z hniezda záchrany vytiahli mŕtve dieťa, alarm sa nezapol

Z hniezda záchrany v talianskom meste Bari vytiahli telo mesačného chlapčeka bez známok života. Informuje o tom portál CNN s tým, že k udalosti došlo vo štvrtok 2. januára v Kostole San Giovanni Battista.

Ako pre médiá uviedol miestny farár Antonio Ruccia, na uloženie dieťaťa v baby boxe upozorňuje alarm, ktorý sa z neznámej príčiny tentoraz nezapol. „Teraz som v Ríme, ale nezazvonil mi mobil prepojený s boxom,“ uviedol Ruccia.

Mŕtveho novorodenca v hniezde záchrany spozoroval riaditeľ pohrebníctva, ktorý prechádzal okolo kostola. Ten hneď kontaktoval kňaza, ktorý upovedomil políciu v Bari. Tá potvrdila, že dieťa nejaví známky života.

V prípade nariadili pitvu

Podľa polície nie je jasné, či dieťa zomrelo až po vložení do hniezda záchrany alebo ešte predtým. Po tom, ako je dieťa uložené do boxu, mal by sa automaticky aktivovať systém vyhrievania a alarm, ktorý odošle upozornenie na kňazov mobil.

Polícia zatiaľ pracuje s teóriou, že darca dieťaťa nezatvoril dvere po vložení bábätka do boxu, čím nezabezpečil spustenie ohrievania a aktivovanie alarmu.

Vyšetrovateľ nariadil vo veci pitvu, ktorá priblíži okolnosti úmrtia novorodenca.

Hniezdo záchrany v Bari bolo naposledy využité v decembri 2023, keď doň vložili dievčatko neskôr pomenované Maria Grazia.

Podobne ako na Slovensku, hniezda záchrany v Taliansku umožňujú matkám anonymne odovzdať novorodenca na adopciu v prípade, že sa oň nevedia samy postarať. Zariadenia sa nachádzajú po celej krajine, pričom sú často pripojené ku kostolom alebo nemocniciam.