Experti varujú: Takto umývačku nezapínajte, prídete o peniaze

Do umývačky riadu investujeme, aby sme ušetrili čas aj peniaze minuté na vodu, no napriek tomu niektoré jej programy vedú skôr k opačnému výsledku. Upozorňuje na to porovnávací portál Which?, podľa ktorého by sa spotrebitelia mali vyhnúť používaniu rýchleho cyklu.

„Cykly rýchleho umývania v testovaní horšie čistia a sušia riad, spotrebujú viac energie a vody a stoja viac ako hlavný alebo eko program.“

Which? v tejto súvislosti upozorňuje aj na správne ukladanie riadov do umývačky. Aby zariadenie pracovalo čo najefektívnejšie, mali by ste všetok riad vložiť tak, aby smeroval do stredu umývačky. Taniere a misky by ste pri ukladaní mali striedať, vďaka čomu medzi nimi ostane dostatok priestoru na prienik vody. Misky treba podľa Which? ukladať dnom nahor a najväčšie predmety odložiť do zadnej alebo bočnej strany umývačky.

Neefektívny a drahší

Foto: Vladeep/Shutterstock.com

Ako približuje denník Daily Mail, experti z Which? porovnávali tri základné programy umývačiek riadu – hlavný/automatický, eko a rýchly. Hlavný program trvá v priemere okolo 2:30 h, eko asi 3:55 h a krátky program sa medzi výrobcami líši, no najčastejšie nepresahuje hodinu času.

Z analýzy vyplýva, že najrýchlejší program čistí riad so 74-percentnou úspešnosťou v porovnaní s 83 percentami u ostatných programov. Pri sušení riadu má účinnosť 76 percent oproti 82 percentám iných programov. Rýchly program vám teda peniaze vo výsledku neušetrí, jeho jedinou výhodou je kratšie trvanie, tvrdí Which?.

Experti vypočítali aj priemernú cenu za používanie jednotlivých programov, pričom ak by ste umývali riad každý týždeň 5-krát len rýchlym cyklom, za celý rok by ste na to minuli o 6 libier (7 eur) viac ako pri rovnako frekventovanom používaní hlavného programu.