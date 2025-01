Ako za sekundu zbadať manipulátora? Stačí jeden pohľad

Psychológovia odhalili výraznú spojitosť medzi osobami s antisociálnymi a manipulačnými prvkami osobnosti a spôsobom, akým komunikujú telom. Výskum, o ktorom píše denník Daily Mail, totiž tvrdí, že manipulátora spoznáte jednoducho podľa vzpriamenej postavy a širokých, expanzívnych gest.

Podľa psychológov je možné lepšie rozoznať v dave manipulátorov ako napríklad osoby s depresiou alebo inými psychickými poruchami. Pravdepodobne to súvisí s ich podvedomou potrebou vzbudzovať v iných strach, aby tak zlepšili svoj vlastný prístup k zdrojom.

„Prekvapilo nás, že skôr ako depresia a negatívne pocity sa s držaním tela spájajú antisociálne vlastnosti.“

Podvedomá snaha o dominanciu

Foto: All kind of people/Shutterstock.com

Vedci v rámci štúdie vyspovedali 608 dobrovoľníkov, ktorých úlohou bolo okrem iného odfotiť sa vo svojom prirodzenom každodennom postoji. Po vyplnení dotazníkov vedci potom preverili výsledky tak, že časti účastníkov prikázali osvojiť si na skúšobnú dobu dominantné alebo submisívne držanie tela, pričom zistili, že ľudia, ktorí sa do dominantnej role vžili prirodzene, sú zároveň tí, ktorí chcú dominovať aj v spoločnosti. Rovnako sú náchylnejší zdediť psychopatický gén a vykazovať nižšiu mieru empatie.

Psychológovia z kanadskej McGillovej univerzity však upozorňujú, že testovaná vzorka bola príliš malá na to, aby mohla zohľadniť všetky faktory ovplyvňujúce držanie tela. Zároveň zdôrazňujú, že hoci vzpriamený postoj súvisí s mocenskými ambíciami, v žiadnom prípade by to nemal byť dôvod na to, aby sa ľudia hrbili.

„Ľudia by to nemali chápať tak, že vzpriamený postoj mení osobnosť (k lepšiemu alebo k horšiemu,“ píšu vedci. „Pozorujeme spojitosť medzi postojom a osobnosťou, ale kauzalitu z toho nedokážeme vyvodiť,“ dodávajú v štúdii.