Vojak z vybuchnutého Tesla Cybertrucku v Las Vegas zanechal odkaz

Podľa neho chcel činom upozorniť na problémy v Spojených štátoch, uviedli v piatok vyšetrovatelia. TASR sa odvoláva na agentúru AP.

Matthew Livelsberger, ktorý slúžil v špeciálnej jednotke zelených baretov, v odkaze uviedol, že potrebuje očistiť svoju myseľ od stratených životov, ktoré vzal. „Nebol to teroristický útok, ale budíček. Američania venujú pozornosť len násiliu. Čo môže byť lepší spôsob, ako dať najavo svoj názor, než senzácia s ohňostrojmi a výbušninami,“ napísal v liste, ktorý našli úrady.

The wife of Matthew Livelsberger, the Army soldier who blew up a Tesla Cybertruck outside the Trump hotel in Las Vegas, allegedly broke up with him the day after Christmas following an argument about him cheating on her.



A cheating MAGA?



