Zomrela herečka, ktorá sa preslávila vo filme Rómeo a Júlia

Olivia Husseyová, ktorá si v roku 1968 zahrala dospievajúcu Júliu vo filme Rómeo a Júlia a získala za ňu Zlatý glóbus, zomrela v piatok vo veku 73 rokov, oznámila jej rodina. TASR informuje podľa agentúry AFP.

„Olivia bola pozoruhodnou osobnosťou, ktorej srdečnosť, múdrosť a čistá láskavosť sa dotkli životov všetkých, ktorí ju poznali,“ uviedla jej rodina vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Instagram.

Na snímke Olivia Hussey počas otváracieho ceremoniálu TCM Classic Film Festival, 2018, Los Angeles. Foto: Kathy Hutchins/Shutterstock.com

Rodáčka z Buenos Aires sa narodila 17.4. 1951 argentínskemu opernému spevákovi a britskej sekretárke. Keď mala Olivia sedem rokov, odcestovala s matkou a mladším bratom do matkinho rodného Anglicka a usadila sa v Londýne. Neskôr študovala na divadelnej škole Italia Conti a už ako tínedžerka pracovala ako herečka, keď ju obsadili do Zeffirelliho filmu. V 15 rokoch si spolu so svojím kolegom Leonardom Whitingom zahrala v oscarovej adaptácii tragédie Williama Shakespeara - Rómeo a Júlia.

Foto: Stefano Chiacchiarini '74/Shutterstock.com

Za svoj výkon získala Zlatý glóbus pre najlepšiu začínajúcu herečku roku. Olivia má na konte viac ako 40 ďalších filmov. S režisérom Zeffirellim sa opäť stretla pri nakrúcaní filmu Ježiš Nazaretský. A zahrala si napríklad aj v kriminálnej dráme Agathy Christie - Smrť na Níle.