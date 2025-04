Festival Rock pod Kameňom hlási zmenu miesta

Okrem už ohlásených headlinerov ako Kabát, Apocalyptica či Me and That Man organizátori zverejňujú ďalšie mená, ktoré posilnia už tak silný festivalový line-up. Festival zároveň hlási zmenu miesta, po rokoch pod Sninským kameňom sa v roku 2025 presúva do nového priestoru - Topovné v obci Belá nad Cirochou. TASR informovala PR manažérka Katarína Knochová.

„Nejde o žiadnu dramatickú zmenu, nový areál sa nachádza len pár minút od pôvodného miesta a veríme, že fanúšikovia ocenia jeho praktické výhody. Atmosféru, na ktorú sú všetci zvyknutí, si so sebou určite nesieme aj do Topovného,“ uvádzajú organizátori.

Line-up Rock pod Kameňom 2025 sa rozrastá o ďalšie silné mená z domácej aj svetovej scény. Na pódiu sa predstavia nemecká glam/hard rocková skupina Kissin' Dynamite, švédska metalová ikona Hypocrisy, nemecká heavymetalová formácia Rage, česká skupina Alkehol či domáca kapela Desmod.

Títo interpreti sa pridávajú k už skôr ohláseným menám ako Kabát, Apocalyptica, Me and That Man, Hybrid Theory, Eclipse, Iné Kafe, Horkýže Slíže, Heľenine Oči, Dirty Shirt, Slobodná Európa, Catastrofy, Čad či BijouTerrier.

Organizátori sľubujú, že výber žánrov aj kvalita kapiel ostáva silným základom festivalu. „Naším cieľom je, aby si na festivale každý fanúšik našiel to svoje - od melodického metalu cez hard rock až po poriadne tvrdé riffy. A v novom areáli si to všetci užijeme ešte intenzívnejšie,“ dodávajú.