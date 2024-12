Raši: Eurofondy musíme čerpať efektívnejšie a nebojovať so zbytočnými prekážkami

Rezort sa to snaží zlepšiť napríklad komunikáciou s prijímateľmi na dennej báze či zmenou proúradníckeho prístupu na proklientsky. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf rezortu Richard Raši (Hlas-SD).

„Napriek tomu, že sme prišli len pred rokom, už teraz dobiehame a meškáme s novými eurofondmi. Od roku 2021 sa každý sústredil na dočerpávanie starých eurofondov a vôbec sa nerozbehli nové. Prišli sme teda do systému, v ktorom bolo z nových eurofondov len 27 výziev a päť zakontrahovaných projektov,“ uviedol Raši s tým, že aktuálne je zakontrahovaných asi 1100 projektov.

Rezort sa podľa neho usiluje zefektívniť čerpanie prostredníctvom komunikácie s prijímateľmi na dennej báze. „My pripravíme základnú štruktúru eurofondovej výzvy. Pošleme ju do regiónu a ten má desať dní na to, aby doplnil, čo si myslí, že je dôležité a až potom tú výzvu zverejníme,“ objasnil s tým, že rezort sa snaží byť pre prijímateľov partnerom.

Podotkol, že prijímatelia sa v minulosti mnohokrát báli čerpať eurofondy, pretože v prípade chyby dostali pokutu. „Pokiaľ niekto urobí chybu, tak ho teraz upozorníme a pokuta je až to posledné v prípade, keď sa to naozaj nedá opraviť inak. Čiže snažíme sa, aby sa eurofondov vôbec nebáli,“ dodal Raši. Za zrýchlením čerpania je podľa neho potrebné vidieť aj zákon o verejnom obstarávaní. Starostovia a primátori tak majú istotu, že keď sa pustia do verejného obstarávania, nebude ich nikto umelo brzdiť.

Čo sa týka plánovanej revízie eurofondov, bude mať niekoľko foriem. Na Národnom kohéznom fóre sa totiž podľa šéfa rezortu všetci zhodli na tom, že 113 priorít definovaných predchádzajúcim vedením rezortu je nesprávnych a príliš úzko špecifikovaných.

„Prvou vecou sú revízie, ktoré sa týkajú len presunov v rámci finančných obálok. Prebieha to cez monitorovacie výbory, nahlásime to Bruselu a bude to v poriadku. Potom je strednodobá revízia, v rámci ktorej sa zhodnotí, či ideme za cieľmi programu. Dôležitá je preto, lebo sa tam dá uvoľniť takmer 17 % finančných prostriedkov, ktoré má každý štát zadržané, pokiaľ neprejde touto revíziou,“ vysvetlil šéf rezortu.

„Rezorty nám posielajú informácie o tom, aké projekty majú pripravené. My urobíme súpis toho, kto ako plní svoje plány čerpania eurofondov. Pokiaľ ministerstvá nesplnia to, čo si naplánovali do konca roku 2024, ohrozené peniaze presunieme na ich pripravené projekty,“ uzavrel Raši.