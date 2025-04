PS: Slováci budú mať možnosť odmietnuť zber ich údajov pre potreby energopomoci

Zákon o zbere údajov pre potreby adresnej energopomoci, ktorý vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR, umožňuje Ministerstvu hospodárstva (MH) SR zbierať údaje o príjmoch, dávkach a majetku Slovákov. „V Progresívnom Slovensku od začiatku hovoríme, že energetická pomoc má byť adresná. Štát nemá dotovať ceny energií ľuďom, ktorí to nepotrebujú. Žiaľ, vláda doteraz konala inak a premrhala tak miliardy eur,“ upozornil Štefunko. Navrhovanú zmenu v prístupe vlády víta, no zároveň rozumie ľuďom, ktorí sa obávajú, že by informácie o ich príjmoch mohli byť zneužité.

PS preto predstavilo vlastný pozmeňujúci návrh k energopomoci, v rámci ktorého budú mať ľudia možnosť rozhodnúť sa, že svoje údaje MH neposkytnú, ak to rezortu oznámia do konca apríla. Zároveň to podľa nich neznamená, že sa tým vzdávajú nároku na energopomoc. „Chápeme, že najmä po stále nedoriešenom napadnutí katastra niektorí ľudia nedôverujú tomu, že štát vie ochrániť ich údaje. Je podľa nás správne, aby ľudia dostali možnosť odmietnuť takýto široký zber údajov o nich,“ spresnil Hargaš.

V nadväznosti na to vyzval vládu, aby prijala prísnejšie bezpečnostné opatrenia, nech sa neudeje nič podobné ako pri katastri. „Podobné fiasko si už naozaj nemôžeme dovoliť, kyberbezpečnosť musí táto vláda konečne zobrať vážne,“ uzavrel.