Legenda popu a filantropie: Annie Lennoxová oslavuje 70 rokov

Tá s hitmi Sweet Dreams (Are Made of This), Who´s That Girl, Here Comes the Rain Again, There Must Be An Angel či Sexcrime patrila v 80. rokoch 20. storočia k najpopulárnejším hudobným formáciám. Dnes (25. decembra) má britská speváčka, aktivistka a filantropka, známa nakrátko ostrihanými blond či ryšavými vlasmi, 70 rokov.

Začiatkom 90. rokov sa Annie Lennoxová vydala na nemenej úspešnú sólovú dráhu, keď v hitparádach zabodovala singlami Why, Walking on Broken Glass alebo No More 'I Love You's. Prvý album Diva sa v roku 1992 dostal v britskom rebríčku na špicu a Medusa to o tri roky zopakovala.

Annie Lennoxová, celým menom Ann Lennox, sa narodila 25. decembra 1954 v škótskom meste Aberdeen. Hudobné nadanie sa u nej prejavilo už v predškolskom veku, keď začala navštevovať klavírne hodiny. Vďaka talentu sa v roku 1971 dostala na prestížnu londýnsku hudobnú školu Royal Academy of Music, kde sa venovala aj flaute a čembalu.

Napriek klasickému hudobnému vzdelaniu sa v roku 1974 rozhodla pre spevácku kariéru v oblasti rocku a popu. V roku 1976 sa stala členkou formácie Dragon's Playground. O rok neskôr už spievala v kapele The Tourists (predtým vystupujúcej pod menom The Catch), v ktorej sa stretla s Daveom Stewartom. V roku 1980 založili spoločný a dnes už slávny hudobný projekt, duo Eurythmics, v ktorom úspešne skĺbili rockové prvky s nastupujúcou novou vlnou a s elektronikou. Skladbám skupiny Eurythmics dodával neopakovateľný výraz aj Lennoxovej spevácky prejav ovplyvnený soulom.

Duo v 80. rokoch vydalo sedem radových albumov: In the Garden (1981), prelomový Sweet Dreams (Are Made of This) (1983), v rovnakom roku Touch, ďalej Be Yourself Tonight (1985), Revenge (1986), Savage (1987) a We Too Are One (1989). Medzitým aj soundtrackový album 1984 (For the Love of Big Brother). Po desaťročnej pauze sa prezentovali deviatym albumom Peace (1999) so skladbou I Saved the World Today. Eurythmics uviedli v roku 2022 do Rokenrolovej siene slávy.

Eurythmics, Annie Lennox, Dave Stewart - Sweet Dreams

Prvý sólový album s názvom Diva vydala Lennoxová v roku 1992. Obsahoval úspešné skladby Why, Precious, Walking on Broken Glass, Cold, Little Bird či Love Song for a Vampire. V roku 1995 nasledovala druhá štúdiovka Medusa s veľkým hitom No More 'I Love You's. Potom prišli aj ďalšie albumy Bare (2003), Songs of Mass Destruction (2007), A Christmas Cornucopia (2010) a Nostalgia (2014).

Lennoxová je držiteľkou štyroch cien Grammy (1987, 1993, 1996, 2005). V roku 2004 ju ocenili aj Oscarom a Zlatým glóbusom za skladbu Into the West zo soundtracku k filmu Pán prsteňov: Návrat kráľa (2003). Dostala Rád britského impéria, ktorý jej britská kráľovná Alžbeta II. udelila v roku 2011.

Speváčka je známa aj občianskou či politickou angažovanosťou. Výrazne sa podieľa v boji proti AIDS, chudobe či globálnemu otepľovaniu. V roku 2008 založila aj charitatívnu organizáciu The Circle.

Jej prvým manželom bol v rokoch 1984 – 1985 Radha Raman. V roku 1988 sa zosobášila s izraelským filmovým a hudobným producentom Uri Fruchtmanom, s ktorým má dve dcéry. V roku 2012 sa jej tretím manželom stal Mitch Besser, zakladateľ charitatívnej organizácie zameranej na boj proti AIDS.