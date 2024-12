Ruská nákladná loď sa po explózii potopila v Stredozemnom mori

Informovalo o tom v utorok ruské ministerstvo zahraničných vecí v Telegrame, píše TASR podľa AFP.

Loď Ursa Major sa potopila „po výbuchu v strojovni“, uviedla krízová jednotka ministerstva. Zo 16 členov ruskej posádky bolo 14 zachránených a prevezených do španielskeho prístavu Cartagena.

Spoločnosť Oboronlogistika, ktorá patrí pod ministerstvo obrany, tvrdí, že loď viezla prístavné žeriavy a kryty prielezov pre ľadoborce.

Loď Ursa Major podľa webu pre námornú dopravu MarineTraffic.com meria 124,7 metra (409 stôp) a z Petrohradu smerovala do Vladivostoku na ruskom Ďalekom východe.

Video of the Ursa Major going down in the Mediterranean.



The complete loss of the two cranes and icebreaker hatches is a massive blow to Russian operations in Vladivostok. https://t.co/wY5KKBLrnW pic.twitter.com/cwT6nsrEy8