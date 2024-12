Učiteľka pod paľbou kritiky: Toto doniesla na vyučovanie

Rodičia žiakov Strednej školy Riverside v okrese Loudoun v štáte Virgínia obvinili školu z nedostatočnej ochrany detí afroamerického pôvodu po tom, ako učiteľka dejepisu priniesla na hodinu surovú bavlnu.

Ako informuje denník Independent, učivo sa týkalo otroctva v Spojených štátoch, pričom učiteľka nechala kolovať bavlnu po triede, čo malo viesť k diskriminujúcim poznámkam a nevhodnému správaniu žiakov.

Miestna kazateľka a členka ľudskoprávnej organizácie National Association for the Advancement of Colored People Michelle Thomasová obvinila učiteľku nielen z donesenia bavlny do školy, ale aj z nezvládnutia situácie, ktorú to v triede spôsobilo.

„Deti potom vtipkovali o černošskom otroctve, čo bolo pre niektorých ponižujúce a veľmi trápne,“ uviedla Thomasová pre miestne médium WUSA9.

Tradičná verzia zariadenia určeného na čistenie a odzrňovanie bavlny; Foto: J.AMPHON/Shutterstock.com

Učiteľka sa podľa všetkého pomocou bavlny snažila demonštrovať vynález zariadenia na čistenie a odzrňovanie bavlny, známeho aj ako Cotton gin, no podľa Thomasovej odignorovala konotácie, aké to vytvára pre afroamerických študentov.

„Zvolila zlú pomôcku. Ak by chcela hovoriť o svastikách, takisto by neprišla do školy s nálepkami.“

Incident kritizuje aj škola

Vedenie strednej školy Riverside v reakcii na hodinu dejepisu uviedlo, že si je vedomé priebehu hodiny dejepisu a následkov, aké vyvolala surová bavlna v triede: „Našou snahou je dosiahnuť bezpečné a inkluzívne vzdelávacie prostredie pre študentov. Tento prípad tomu odporuje, a do budúcnosti hodláme zamedziť podobným incidentom.“

Povinnosťou školy je v prípade diskusie o citlivých témach vopred informovať rodičov, k čomu tentoraz takisto nedošlo.

Zmienená hodina dejepisu sa uskutočnila vo štvrtok 12. decembra.