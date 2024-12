OSN: Guterres hovorí o "plameni nádeje" v Sýrii a možnom rušení sankcií

„Aj keď sa situácia v častiach Sýrie stabilizovala, konflikt sa ešte zďaleka neskončil,“ povedal Guterres. Vyzval na zastavenie bojov na severe krajiny, zdôraznil pretrvávajúce nebezpečenstvo teroristickej skupiny Islamský štát a žiadal ukončenie izraelských náletov v Sýrii. Podľa neho porušujú zvrchovanosť tejto krajiny, ako aj izraelské vojenské operácie v oblasti Golanských výšin.

„Blízky východ pohlcujú mnohé požiare, no dnes je v Sýrii plameň nádeje a tento plameň nesmie byť zahasený,“ uviedol šéf OSN. „Obyvatelia Sýrie sa nachádzajú v momente histórie a momente príležitosti a táto príležitosť nemôže byť premárnená,“ vyhlásil pred štvrtkovým zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN.

V súvislosti so stále platnými sankciami voči Sýrii Guterres uviedol, že boli namierené proti Asadovmu režimu, situácia sa však zmenila. Medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo urobiť „prvé gesto solidarity“ so Sýrčanmi, kým nevzniknú podmienky pre úplné zrušenie sankčných opatrení.

Guterres okrem toho oznámil, že poveril Mexičanku Karlu Quintanovú vedením komisie, ktorej úlohou bude objasniť osud nezvestných ľudí v Sýrii.