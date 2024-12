Vzácny objav z Nemecka: Dôjde k prepisu dejín kresťanstva?

Archeológovia ohlásili vzácny objav z nemeckého Frankfurtu. Na predmestí, ktoré v minulosti plnilo úlohu pohrebiska, totiž objavili ochranný amulet so striebornou cievkou s nápisom, ktorý pochádza spred 1800 rokov. Ten sa teraz podarilo dešifrovať.

Ako informuje denník Daily Mail, vedci pomocou CT snímok „digitálne rozprestreli“ krehký strieborný zvitok, a prvýkrát od tretieho storočia prečítali nápis na ňom. Ten má slúžiť ako prvý známy dôkaz o šírení kresťanstva severne od Álp.

Text písaný v latinčine hovorí o Ježišovi Kristovi, Božom synovi aj o misionárovi Svätom Titovi. V čase, keď bol napísaný, bolo kresťanstvo považované len za rýchlo sa šíriacu sektu.

Amulet objavili ešte v roku 2018 v severozápadnej časti Frankfurtu, ktorá v minulosti tvorila oblasť rímskeho mesta Nida. Spolu s amuletom sa v hrobe našli pozostatky muža s kadidlom a keramickým krčahom.

Amulet bol umiestnený v blízkosti brady nájdeného muža. Podľa archeológov ho počas života nosil uviazaný na krku, a po smrti mu slúžil ako ochrana v posmrtnom živote.

