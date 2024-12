SaS: Premiér sa slovami o konflikte záujmov vyhovára, nech si prizná zlyhanie

Premiér Robert Fico (Smer-SD) si pri vyjadreniach o situácii v súvislosti s výpoveďami lekárov vymýšľa. Tvrdí to predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling s tým, že Fico nemá žiadny konflikt záujmov, ale ide o to, že koalícia nevie vládnuť. Zároveň odkazuje premiérovi, aby prestal hľadať výhovorky, priznal si zlyhanie a odišiel.

„Hádajú sa, nevedia plniť sľuby ľuďom, ani zabezpečiť lepší život na Slovensku. Prvá reforma zdravotníctva, ktorú Ficove vlády po 13 rokoch vymysleli, je poslať doktorov do basy,“ uviedol na sociálnej sieti Gröhling. Fico si podľa neho našiel novú výhovorku. „Vraj nejde riešiť výpovede lekárov, lebo by bol 'v konflikte záujmov', Nedávno ešte tvrdil, že to nerieši, lebo zdravotníctvo nie je premiérska téma,“ doplnil.

Šéf SaS sa pýta, či nemal premiér konflikt záujmov, keď koalícia znižovala tresty „zločincom“ a ľudia blízki Smeru-SD vyviazli bez trestu, alebo vtedy, keď vláda schválila „posielanie lekárov do basy“ či zrušila memorandum o raste platov v zdravotníctve.

Premiér v utorok povedal, že riešenie situácie v zdravotníctve v súvislosti s výpoveďami lekárov je na ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD), ktorý vie presne, čo má robiť. Zdôraznil, že je v téme zdravotníkov v „hlbokom“ konflikte záujmov, pretože mu zachránili život. Minister má Ficovu plnú podporu.