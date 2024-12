Nehoda viacerých vozidiel na R2 pri obci Figa: Jedna obeť a dvaja ťažko zranení

Jozef Mikuda z operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici potvrdil, že na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Podľa Mikudu sa na mieste zrazili štyri vozidlá. „Či ich bolo viac, nevieme posúdiť, lebo to je v šetrení polície,“ podotkol. Pri nehode utrpela jedna osoba zranenia nezlučiteľné so životom a dve osoby sú ťažko zranené. „Všetky osoby sú odvezené do nemocnice na ošetrenie,“ doplnil Mikuda.

Na mieste zasahovali hasiči z Revúcej, Rimavskej Soboty a Tornale, ktorí havarované automobily zabezpečili proti vzniku požiaru.