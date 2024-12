Vodič zahynul po náraze do stromu: Polícia vyšetruje okolnosti tragédie

Podľa doterajších zistení 36-ročný vodič z okresu Košice okolie viedol osobné motorové vozidlo značky Škoda Octavia v smere od obce Baška do Košíc. V pravotočivej zákrute, pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy, stavu a povahe vozovky, zišiel z cesty a narazil do stromu. Vodič, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.

Na mieste nehody zasahovali dopravní policajti, ktorí za účasti znalca z odboru cestná doprava miesto nehody dôkladne zdokumentovali. Úsek cesty bol na nevyhnutne potrebný čas uzavretý, pričom dopravu usmerňovali príslušníci polície. Vozidlo bolo zaistené na účely znaleckého skúmania a pri pitve bude zisťované, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo drog.

Bližšie okolnosti a príčina nehody sú predmetom vyšetrovania. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.