Prezident: Nemám záujem vyvolať vládnu krízu a menovať úradnícku vládu

V relácii STV O 5 minút 12 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini, ktorý zároveň odmietol, že by on sám či jeho úrad dávali zámienku na destabilizáciu vlády.

„Nepodieľam sa, nepomýšľam a ani nechcem vyvolať vládnu krízu, nemám záujem menovať úradnícku vládu,“ zdôraznil prezident. „Mám dosť iných vecí, ktorým sa musím venovať, ako organizovať puč vo vládnej koalícii,“ doplnil.

Sobotňajšie (14. 12.) vyjadrenia predsedu strany SNS Andreja Danka, ktorý takéto úmysly hlavy štátu naznačoval, označil Pellegrini za „predstavy, v ktorých pán predseda žije“. Prezident je presvedčený, že práve Danko by sa mal vo svojom konaní a vystupovaní zamerať na udržanie stability vládnej koalície. Poprel tiež Dankove vyjadrenia o zlých vzťahoch s predsedom vlády SR Robertom Ficom (Smer-SD). „Máme spolu úplne štandardnú komunikáciu,“ deklaroval.

Pellegrini priznal, že ho mrzia názorové nezhody vo svojej domovskej strane Hlas-SD, ktoré podľa neho oslabujú jej pozíciu ako stabilného koaličného partnera. „Verím, že vianočné sviatky a čas do februárovej schôdze využijú v Hlase na to, aby sa upravili vzťahy a prekonali názorové nezhody,“ vyhlásil.

Prezident sa vyjadril aj k novele zákona o neziskových organizáciách a regulácii lobingu. „Veľmi si ctím tretí sektor, súhlasím s tou časťou, kde sa hovorí možno o väčšej transparentnosti,“ skonštatoval. Dodal, že podporuje také úpravy, ktoré umožnia verejnosti poznať zdroje financovania neziskových organizácií. „Naopak, sa nebudem vedieť stotožniť, aby sme nejakým spôsobom stigmatizovali a označovali nálepkou konkrétnu neziskovú organizáciu,“ uviedol.

K rusko-ukrajinskému konfliktu prezident uviedol, že verí v skoré rokovania medzi všetkými zúčastnenými stranami. „Úplne realisticky však treba povedať, že mier bez územných strát Ukrajiny je už len ťažko predstaviteľný,“ dodal.

V tejto súvislosti spomenul avizovanú návštevu predsedu vlády Roberta Fica v Moskve pri príležitosti 80. výročia konca 2. svetovej vojny. „Ak tam pôjde, vnímam to ako uctenie si obetí, ktoré Sovietsky zväz obetoval v prospech slobody Slovenska, nie ako podporu súčasného režimu,“ vysvetlil Pellegrini. Naopak, poslaneckú cestu do ruskej Dumy začiatkom roka označil za „zbytočné gesto“.

Pellegrini tiež kritizoval Európsku úniu (EÚ) za stratu konkurencieschopnosti a akcieschopnosti, ale zároveň zdôraznil, že budúcnosť Slovenska vidí v pevnom zakotvení v EÚ a NATO.

Prvých šesť mesiacov vo funkcii prezidenta označil Pellegrini za obohacujúce, ale zároveň náročné. Avizoval, že jeho predvianočný program zahŕňa aj cestu do Poľska na stretnutie prezidentov krajín V4, ktorá sa uskutoční v pondelok (16. 12.).