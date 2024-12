Matúš Šutaj Eštok: Bez rešpektovania koaličnej zmluvy nečakajme stabilitu

Dodal, že ak ju koaličný partner nerešpektuje, dáva tým návod aj ostatným poslancom koalície. K stabilite má podľa neho prispieť aj zvolenie predsedu parlamentu, ktoré stojí na šéfovi SNS Andrejovi Dankovi. Šutaj Eštok verí, že dohoda bude uzavretá do konca roka. Sám nechce byť predsedom Národnej rady (NR) SR a na túto funkciu naďalej navrhuje podpredsedu Hlasu-SD Richarda Rašiho.

Šéf KDH Milan Majerský vníma vládnu koalíciu ako subjekt, ktorý podlieha „pomalému rozkladu“. Šutaj Eštok označil diskusie o úradníckej vláde za „nezmysel“ a zdôraznil, že „bez rešpektovania koaličnej zmluvy nečakajme stabilitu“. Dodal, že poslanci Hlasu-SD musia mať od koaličných partnerov garanciu, že táto vláda nemá alternatívu.

Majerský reagoval, že „vládna koalícia podlieha pomalému rozkladu, každý s každým sa háda“. Podľa neho je KDH alternatívou, ktorá by mohla prísť po tejto vláde. Šutajovi Eštokovi sa nepáči, že poslanci Hlasu-SD nerešpektujú koaličnú zmluvu, pričom Danko im dáva zlý príklad svojím správaním, napríklad pri voľbe predsedu NR SR. Verí, že ak sa vyrieši otázka predsedu parlamentu, poslanci si uvedomia potrebu rešpektovania koaličnej dohody. „Ak má koalícia vydržať ďalšie tri roky, potrebuje mať 79 poslancov,“ zdôraznil Šutaj Eštok.

Šutaj Eštok potvrdil, že ostáva na pozícii predsedu Hlasu-SD a ministra vnútra, keďže vidí potrebu riešenia bezpečnostných rizík. Majerský si však nevie predstaviť, že by KDH podporilo Rašiho. Na otázku, či by poslanec Hlasu-SD Samuel Migaľ mohol byť predsedom strany, Šutaj Eštok odpovedal: „Naše veci si vyrozprávame v rámci našej strany a aj koalície.“ Danko sa podľa neho nechal zlákať hrami opozície. „Sú to absolútne nezmysly,“ povedal na Dankove slová o úradníckej vláde.

Majerský vyjadril prekvapenie, že Danko sa obracia na KDH iba vtedy, keď koalícia nemá väčšinu. „Nech mi neposiela odkazy cez médiá o tom, že nechceme podporiť šport,“ skonštatoval. Zároveň deklaroval, že KDH nebude podporovať vládu, ak by nemala väčšinu v parlamente.