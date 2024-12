Do Nemecka sa môže vrátiť nebezpečné ochorenie, experti vyzývajú na očkovanie

Miera zaočkovanosti proti detskej obrne u dojčiat v Nemecku je nedostatočná. Vo štvrtok na to upozornili zdravotnícke úrady s varovaním, že v prípade pokračovania tohto trendu sa toto nebezpečné ochorenie môže vrátiť. TASR informuje podľa agentúry DPA.

„Aj keď by mala byť základná vakcinácia ukončená do veku 12 mesiacov, v tomto veku je plne zaočkovaných len 21 percent detí,“ upozornil nemecký Stály výbor pre očkovanie (Stiko).

Miera zaočkovanosti proti detskej obrne stúpa na 77 percent u detí do dvoch rokov a 88 percent do šiestich rokov života. Stále je to však hlboko pod úrovňou úplnej imunizácie detskej populácie (95 percent detí do ukončenia prvého roka života), spresňuje výbor.

Obavy zo šírenia detskej obrny vzrástli po potvrdení poliovírusu v odpadových vodách niektorých väčších nemeckých miest vrátane Mníchova, Kolína nad Rýnom a Hamburgu.

Inštitút Roberta Kocha (RKI) uviedol, že nešlo o tzv. divoký typ vírusu s najväčším infekčným potenciálom, stále však ide o živý patogén detskej obrny.

V rámci súčasnej úrovne zaočkovanosti sa podľa RKI zvyšuje riziko, že v Nemecku by mohli ľudia opäť ochorieť na detskú obrnu. Ohorenie centrálneho nervového systému je sprevádzané horúčkou, bolesťami hlavy, stuhnutím svalstva hlavne na šiji. To môže viesť k trvalému ochrnutiu až k smrti. „V súčasnej situácii je dôležité kontrolovať stav imunizácie detí ako obzvlášť zraniteľnej skupiny čo sa týka poliomyelitídy a čo najrýchlejšie dobehnúť zameškané očkovania,“ dodáva nemecký Stály výbor pre očkovanie.