Túto frázu nikdy nehovorte nahnevanému človeku

Psychológ Ryan Martin je v zahraničí známy aj ako „Profesor hnevu“, a to najmä vďaka svojim publikáciám Ako si poradiť s nahnevanými ľuďmi (How to Deal with Angry People) a Prečo sa hneváme (Why We Get Mad).

Martin sa zúčastnil jednej z epizód podcastu Am I Doing It Wrong? s moderátormi portálu Huffington Post Rajom Punjabim a Noahom Michelsonom, v ktorej odpovedal aj na otázku, ako zmierniť hnev iného človeka, a hlavne čo v takomto prípade nerobiť.

Frázy, ktoré nikoho neupokoja

Ak sa chcete vyhnúť stupňovaniu konfliktu s nahnevaným človekom, Martin odporúča neradiť mu, aby sa upokojil. „Ešte nikdy v dejinách „upokojení“ „upokojenie“ nikoho neupokojilo,“ písal psychológ v jednom zo svojich tvítov na sociálnej sieti X.

„Ide o prípady, keď sú ľudia znepokojení a nerozmýšľajú príliš racionálne, stavajú sa na obranu. Tieto priame vyhlásenia vás nedovedú k takému úspechu, aký si želáte. Ak ľuďom poviete, aby 'to predýchali', nebude to mať veľký účinok.“

Ak chcete niekoho v napätej situácii upokojiť, podľa Martina najviac pomôže samostatne sa dostať do nálady, akú chceme uňho docieliť. Pomáha napríklad pomalšie tempo reči, tichší hlas a miernejšia gestikulácia.

„Úprimne povedané, ide o manipuláciu... Takto vlastne zmierňujete napätie. Takže rozprávajte miernejším hlasom, sami sa upokojte, a ak sa (ten druhý) potrebuje vyzúriť, nájdite spôsob, ako mu to dopriať bezpečne a bez ujmy.“

Po tom, ako sa vám dotyčnú osobu podarí upokojiť, je podľa Martina vhodné formulovať svoje výhrady voči jej správaniu a upozorniť ju na to, ako sa na situáciu pozeráte vy.