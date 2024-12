Ako prvý prevezme na Slovensku Betlehemské svetlo od skautov prezident

Už v nedeľu (15. 12.) dorazí k severným a východným hraniciam Slovenska, aby ho prevzali poľskí a ukrajinskí skauti. Betlehemské svetlo prichádzajúce z Rakúska sa tak dostane do rúk skautov už po 35. raz. Svetlo budú skauti roznášať aj počas Štedrého dňa. TASR o tom informovala Mária Dirgová z komunikácie a PR Slovenského skautingu.

Slovenskí skauti odpália Betlehemské svetlo v sobotu (14. 12.) počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v rímskokatolíckom kostole Votivkirche vo Viedni. Na slávnosti sa zúčastnia dievčatá zo skautskej družiny zo 117. zboru Horné Srnie-Nemšová.

Krátko po príchode na Slovensko zavíta Betlehemské svetlo do Prezidentského paláca v Bratislave. Plamienok z Betlehema prevezme prezident od skautskej delegácie na čele s náčelníkom Slovenského skautingu Mariánom Lezom a skautkami z Družiny roka.

V nedeľu potom odovzdajú slovenskí skauti svetlo počas svätej omše v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule skautom z Poľska. Rovnako v ranných hodinách prinesú skauti svetlo aj do Užhorodu, kde ho prevezmú skauti z Ukrajiny. „Tento plamienok nádeje a pokoja prinesú do krajiny zasiahnutej pretrvávajúcou vojnou ako významný symbol hodnôt, ktorého je nositeľom,“ podotkla Dirgová.

Svetlo budú skauti po celej krajine distribuovať prostredníctvom vlakových spojení. Doručia ho do viac ako 300 miest a obcí. „Betlehemské svetlo sa dostane aj do obcí, kde nie je vlakové spojenie, aby mal k nemu prístup čo najväčší počet ľudí,“ spresnila Dirgová s tým, že svetlo sa dostane i do nemocníc, azylových domov, domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti či na Lomnický štít.

Skauti v tomto roku spolupracujú aj s občianskym združením IPčko, ktoré poskytuje psychologické poradenstvo. „Chápeme však, že v dnešnej, často rýchlej a hektickej dobe nemusí symbolika horiacej sviečky stačiť k vianočnej atmosfére a pohode,“ poznamenal koordinátor Betlehemského svetla Marián Suvák.

Aj tento rok pripravujú skauti interaktívnu mapu s údajmi, kde a kedy bude v rámci Slovenska Betlehemské svetlo dostupné. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke www.betlehemskesvetlo.sk.